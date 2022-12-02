"Якщо Україна може повернути Крим, її треба підтримати"

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен - про підтримку Заходом України та Молдови, необхідність послабити вплив РФ у Східній Європі та про боротьбу з російською пропагандою. Інтерв'ю DW.

Багаторічний радник ексканцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angelа Merkel) із зовнішньополітичних питань, а нині глава Мюнхенської безпекової конференції та Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) вважає, що Німеччина має підтримати Україну в її спробах повернути анексований Крим. Він також переконаний, що Заходу потрібно посилити свою присутність у регіонах, де має місце великий вплив Росії, і протистояти дії її пропаганди. Інтерв'ю DW.

DW: У своїй вступній промові на зустрічі мюнхенських лідерів (звужений формат Мюнхенської конференції з безпеки. - Ред.) у Бухаресті президент Румунії Клаус Йоганніс наголосив, що Чорноморський регіон уже давно є головною мішенню агресивних дій Росії. Що, на ваш погляд, треба зробити НАТО в регіоні з військової точки зору, щоб стримати Росію?

Крістоф Гойсґен: Румунський президент має рацію. Останніми роками НАТО недостатньо концентрувалося на регіоні Чорного моря. Уся наша увага була прикута до Балтійського моря, яке також було об'єктом російської агресії. Однак війна Росії проти України зробила центром нашої уваги Чорне море.

Голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсґен Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Так, ми маємо бути набагато активнішими у цьому регіоні, але я вважаю, що проведення зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті це уже певний сигнал. Також і Мюнхенська конференція з безпеки вперше проводить тут зустріч мюнхенських лідерів. Я думаю, що партнери зараз дійсно почули бажання президента Румунії привернути більше уваги до регіону.

Чи має Україна намагатися повернути анексований Крим?

Крим, безумовно, є частиною України, і Україна має повне право відвоювати і повернути свою територію. Тому рішення має ухвалювати Україна. Німеччина намагалася розв'язати проблеми, які виникли у нас із Росією під час її першого вторгнення (в Україну. - Ред.) у 2014 і 2015 роках, дипломатичним шляхом. Ми намагалися за допомогою мінських угод дійти дипломатичного рішення.

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Тепер Росія відсунула усі ці зусилля на другий план - Росія поводиться дуже агресивно, Росія несе відповідальність за загибель десятків тисяч людей. Погляньте тільки на Маріуполь, на те, як вони його зруйнували! Вони зруйнували його так само, як Грозний. Тож ми повинні надавати всебічну підтримку українцям, і якщо Україна може повернути Крим, її необхідно підтримати.

Що НАТО може запропонувати південно-західній сусідці України, Молдові?

Те, що відбувається з Молдовою, дуже прикро. Вона також є жертвою російської агресії, тому що дуже багато українців шукали прихистку в Молдові і вона їм дуже допомогла. При цьому Молдова - одна з найбідніших країн у Європі. Росія скрізь грає у свої ігри і підвищує ціни на газ, ускладнюючи життя молдаванам. Вона намагається шантажувати, намагається повернути Молдову у свою сферу впливу, і тому ми повинні всіма силами підтримувати Молдову, на даному етапі - за допомогою економічних інструментів. Їй потрібна бюджетна підтримка, і ми повинні її надати.

Чи можна послабити або повністю зупинити гібридну війну в Європі? Зокрема, російську пропаганду і газовий шантаж?

За останні кілька років ми стали свідками того, як Росія використовує гібридну війну для просування своїх інтересів. Ми бачили це, і ми обговорювали це з американськими партнерами. Вони кажуть, що обрання Дональда Трампа (президентом США у 2016 році. - Ред.) також стало, принаймні частково, наслідком російського втручання.

Деякі експерти вбачають суттєву роль Росії в успіхові експрезидента США Дональда Трампа на виборах Фото: Octavio Jones/REUTERS

Ми бачимо це повсюдно, і ми повинні бути більш пильними. Іноді ми були занадто наївні. Ми всі підтримуємо свободу ЗМІ, але якщо її використовують для того, щоб за допомогою пропаганди, яка не залишає місця для об'єктивності, просувати інтереси диктатора, когось, хто вчиняє воєнні злочини, злочини проти людяності, ми повинні зупинити це.

Чи можливо це?

Я думаю, що можна зробити багато чого. По-перше, не можна допускати поширення пропаганди, з цим потрібно боротися. Потім необхідно посилити спротив їй, і починати потрібно з освіти. У сучасному світі дітей у школі потрібно вчити, як поводитися із соціальними мережами, як відрізняти фейкові новини від добре збалансованих і ретельно перевірених новин, тож нам потрібно багато займатися освітою.

Що потрібно робити для того, щоб зменшити вплив Росії, на Балканах і в країнах Східної Європи? Вплив, який вона чинить за допомогою пропаганди і православної церкви?

Іноді просто боляче бачити, що люди вихваляють Росію і навіть проводять демонстрації на її підтримку в країнах, де найважливішим інвестором, найважливішим торговельним партнером є ЄС. Я думаю, що необхідно набагато наочніше демонструвати все, що робить Європа. Нам потрібно посилити активність у тих країнах, де популярна Росія і де не засуджують її дії в Україні. Однак потрібно бути більш активними і за межами Європи. Одна з великих проблем, з якою ми стикаємося, полягає в тому, що багато країн так званого глобального Півдня дивляться на конфлікт між Україною і Росією з позиції рівновіддаленості.

І я вважаю, що ми повинні чітко заявити: те, що Росія робить в Україні, - це не продовження конфлікту між Сходом і Заходом, а кричуще порушення міжнародного права. Згідно зі Статутом ООН, Росія знехтувала засадами цивілізації, і потрібно ясно дати це зрозуміти. Однак зробити це можна лише у тому разі, якщо ми як Європейський Союз, як окремі держави будемо набагато активніше діяти в країнах від Західних Балкан до Азії, Африки, Латинської Америки.

Як дипломат із багаторічним досвідом, як ви вважаєте, коли найкраще почати переговори і зупинити війну?

Ми випробували з Росією усі способи, щоб вирішити українську кризу дипломатичним шляхом. Путін вирішив розпочати воєнні дії. І я розумію українців, які кажуть: "Ми не можемо підписати угоду з Росією, тому що Росія не дотримується жодної угоди, яку вона підписала в минулому". Саме Росія (разом із Великобританією, США та Україною. - Ред.) підписала Будапештський меморандум 1994 року і сказала: "Якщо Україна відмовиться від ядерної зброї, розміщеної на її території, ми, Росія, гарантуємо територіальну цілісність, суверенітет України".

Тоді нинішній міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров був представником РФ в ООН, і він наполіг на тому, щоб Будапештський меморандум став документом Ради Безпеки. Ми не можемо просити українців підписати угоду з Лавровим, бо ми знаємо, що він брехун. Тому потрібно, щоб українці взяли на себе ініціативу, щоб вони вирішували, коли настав час укласти угоду. І коли вони просять гарантії безпеки, я думаю, ми повинні надати їм ці гарантії.