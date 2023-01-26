Країни НАТО обговорюють постачання винищувачів Україні - ЗМІ

Після рішення про надання Україні бойових танків західного зразка країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) обговорюють можливість постачання Києву винищувачів, попри побоювання щодо можливої подальшої ескалації навколо України. Про це в четвер, 26 січня, повідомило американське видання Politico з посиланням на військових чиновників і дипломатів.

За словами одного зі співрозмовників видання, Вашингтон раніше пояснював Києву, що поставки військових літаків наразі неможливі, але ця "червона лінія" постійно змінюється. Як приклад він навів реактивні системи залпового вогню HIMARS - на початку літа 2022 року США ще виключали постачання цього виду озброєнь в Україну, але згодом Київ його все-таки отримав. Те саме, за словами джерела, сталося нині й з поставками бойових танків.

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Водночас Politico зазначає, що питання про передачу Києву винищувачів буде ще більш дражливим, ніж постачання Україні танків західного зразка. Поки що готовність надати Україні винищувачі F-16 висловили лише Нідерланди. Минулого тижня міністр закордонних справ країни Вопке Хукстра заявив у парламенті, що уряд розгляне можливість постачання винищувачів, якщо Київ звернеться з таким проханням.

Київ очікує на передачу ракет та авіації

Раніше українське військово-політичне керівництво озвучувало свої очікування щодо наступної, дев'ятої зустрічі в форматі "Рамштайн". У Києві, зокрема, сподіваються вмовити західних партнерів надати українським військовим далекобійні ракети та бойові літаки західного зразка. "Ми розраховуємо, що наступні зустрічі будуть записані в історії, як "Рамштайн F-16 і далекобійних ракет", - наголошував у своєму зверненні до учасників восьмої зустрічі 20 січня президент України Володимир Зеленський.

24 січня речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону, що західні партнери вже визначили тип літака, який передадуть Україні для боротьби з російськими військами. За його словами, строки підготовки особового складу також уже заплановані.

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Німеччина виключила постачання винищувачів Києву

Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) напередодні виключив постачання винищувачів Києву, пояснюючи це необхідністю не допустити подальшої ескалації конфлікту. Раніше в США також заявляли, що постачання літаків "поки що виключається".

Крім того, на думку експертів, наймасовіші винищувачі НАТО F-16 і F-15 не підходять Україні через високі вимоги до обслуговування, а особливо до аеродромів, реконструкцію яких в Україні зможе легко відстежити Росія й завдати по них удару. Вони вважають, що Києву більше підійдуть шведські багатоцільові літаки JAS 39 Gripen, але міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив Politico, що у Швеції "немає планів щодо негайного відправлення Gripen в Україну".

Експерти не очікують швидкого рішення щодо винищувачів для України

За словами співрозмовників Politico, на наступному засіданні Контактної групи з військової допомоги Україні в форматі "Рамштайн" принципового рішення про поставку бойової авіації Україні не ухвалять. Деякі чиновники вважають, що ця зустріч буде присвячена розробці плану дій на той випадок, якщо Україні терміново знадобляться винищувачі.

Після російського повномасштабного вторгнення наприкінці лютого Україна втратила значну частину бойової авіації. Незалежний проєкт Oryx зафіксував знищення 55 українських літаків і 25 гелікоптерів , але в його звіти потрапляє лише техніка, знищення або захоплення якої зафіксоване на фото або відео.