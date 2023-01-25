Байден оголосив надання США 31 танка Abrams Україні
Валерій Сааков
2 год. тому
У новому пакеті допомоги Київ отримає від Вашингтона 31 одиницю танків M1 Abrams, пообіцяв президент США Джо Байден.
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Сполучені Штати Америки розширять свою військову підтримку України, надавши Києву бойові танки. Відповідну заяву зробив у середу, 25 січня, президент США Джо Байден під час пресконференції у Білому домі.
За словами Байдена, Україна отримає 31 одиницю танків M1 Abrams. "Сьогодні я оголошую, що США надішлють 31 танк Abrams Україні - еквівалент українського батальйону", - сказав він.
За словами американського президента, ці танки разом з іншою військовою допомогою Заходу мають допомогти Україні захистити й звільнити свою територію в збройному протистоянні з Росією.
У своїй промові Байден згадав також, що раніше цього дня Берлін оголосив рішення передати Києву 14 танків Leopard із одночасним дозволом на реекспорт цих випущених у Німеччині машин для третіх країн.
На цей крок відреагував президент України Володимир Зеленський, назвавши його "важливими" та "своєчасними". "Щиро вдячний Олафу Шольцу та всім нашим друзям у Німеччині", - написав він у Telegram-каналі.