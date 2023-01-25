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Американські бойові танки M1A2 Abrams
Американські бойові танки M1A2 AbramsФото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден оголосив надання США 31 танка Abrams Україні

Валерій Сааков
2 год. тому

У новому пакеті допомоги Київ отримає від Вашингтона 31 одиницю танків M1 Abrams, пообіцяв президент США Джо Байден.

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Сполучені Штати Америки розширять свою військову підтримку України, надавши Києву бойові танки. Відповідну заяву зробив у середу, 25 січня, президент США Джо Байден під час пресконференції у Білому домі.

За словами Байдена, Україна отримає 31 одиницю танків M1 Abrams. "Сьогодні я оголошую, що США надішлють 31 танк Abrams Україні - еквівалент українського батальйону", - сказав він.

За словами американського президента, ці танки разом з іншою військовою допомогою Заходу мають допомогти Україні захистити й звільнити свою територію в збройному протистоянні з Росією.

У своїй промові Байден згадав також, що раніше цього дня Берлін оголосив рішення передати Києву 14 танків Leopard із одночасним дозволом на реекспорт цих випущених у Німеччині машин для третіх країн. 

На цей крок відреагував президент України Володимир Зеленський, назвавши його "важливими" та "своєчасними". "Щиро вдячний Олафу Шольцу та всім нашим друзям у Німеччині", - написав він у Telegram-каналі.

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Раніше Берлін довго не хотів робити одноосібних кроків і чекав, що Вашингтон першим оголосить передачу своїх бойових танків Києву.

Як повідомлялося, першою західною країною, яка погодилася надати Збройним силам України основні бойові танки західного зразка стала Великобританія, котра передасть Києву партію машин Challenger 2. 

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