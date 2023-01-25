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Канцлер Німеччини Олаф Шольц на фоні танку Leopard 2 (архівне фото)
Канцлер Німеччини Олаф Шольц на фоні танку Leopard 2 (архівне фото)Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Шольц дає Києву 14 "Леопардів" та дозволяє реекспорт

Степан Смишляєв
3 год. тому

Берлін, який протягом багатьох місяців відмовлявся надавати Києву сучасні танки, змінив свою позицію. На початку Києву передадуть 14 "Леопардів". Учасники урядової коаліції привітали рішення канцлера Олафа Шольца.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у середу, 25 січня, заявив, що ФРН надасть Україні сучасні бойові танки Leopard 2 для захисту від агресії Росії, а також дозволить їхній реекспорт.

Як ідеться у повідомленні уряду, на першому етапі Берлін надасть 14 танків Leopard 2 з військових запасів. Тренування українських військових у Німеччині розпочнеться найближчим часом, і ФРН також забезпечить логістику та боєприпаси. Загалом метою ФРН є створення двох танкових батальйонів з Leopard 2 для України.

Київ протягом багатьох місяців закликав Берлін надати танки, однак німецькі посадовці відкидали ці запити, наголошуючи, що Німеччина не готова ухвалювати відповідні рішення одноосібно і має узгоджувати такі кроки з союзниками, зокрема США.

До останнього часу Вашингтон також відмовлявся постачати Україні свої танки Abrams, посилаючись на складність їхнього обслуговуванні і високу вартість забезпечення роботи. Однак напередодні низка американських ЗМІ повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосить про надання Abrams Україні.

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"Леопарди на волі"

Після того, як ще 24 січня німецький тижневик Der Spiegel повідомив про принципову згоду уряду Шольца як передати Україні танки Leopard 2A6, так і дозволити їхній реекспорт третім країнам, колеги по коаліції привітали рішення канцлера.

"Леопарди на волі!" - заявила заступниця голови Бундестагу Катрін Ґерінґ-Еккардт (Katrin Göring-Eckardt) від фракції Зелених. Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), яка представляє фракцію Вільної демократичної партії (ВДП) назвала цю новину " полегшенням для потерпаючої та сміливої України".

Однак дві опозиційні партії розкритикували цей крок. "У результаті Німеччина ризикує бути безпосередньо втягненою у війну", - сказав Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla), співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка має дружні звёязки з Росією. А керівник фракції Лівої партії у Бундестазі Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) заявив, що це рішення "потенційно більше наближає нас до третьої світової війни, ніж до миру в Європі".

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц на фоні танку Leopard 2 (архівне фото)

Шольц дає Києву 14 "Леопардів" та дозволяє реекспорт

Політика3 год. тому
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