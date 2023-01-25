Шольц дає Києву 14 "Леопардів" та дозволяє реекспорт

Берлін, який протягом багатьох місяців відмовлявся надавати Києву сучасні танки, змінив свою позицію. На початку Києву передадуть 14 "Леопардів". Учасники урядової коаліції привітали рішення канцлера Олафа Шольца.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у середу, 25 січня, заявив, що ФРН надасть Україні сучасні бойові танки Leopard 2 для захисту від агресії Росії, а також дозволить їхній реекспорт.

Як ідеться у повідомленні уряду, на першому етапі Берлін надасть 14 танків Leopard 2 з військових запасів. Тренування українських військових у Німеччині розпочнеться найближчим часом, і ФРН також забезпечить логістику та боєприпаси. Загалом метою ФРН є створення двох танкових батальйонів з Leopard 2 для України.

Київ протягом багатьох місяців закликав Берлін надати танки, однак німецькі посадовці відкидали ці запити, наголошуючи, що Німеччина не готова ухвалювати відповідні рішення одноосібно і має узгоджувати такі кроки з союзниками, зокрема США.

До останнього часу Вашингтон також відмовлявся постачати Україні свої танки Abrams, посилаючись на складність їхнього обслуговуванні і високу вартість забезпечення роботи. Однак напередодні низка американських ЗМІ повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосить про надання Abrams Україні.

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"Леопарди на волі"

Після того, як ще 24 січня німецький тижневик Der Spiegel повідомив про принципову згоду уряду Шольца як передати Україні танки Leopard 2A6, так і дозволити їхній реекспорт третім країнам, колеги по коаліції привітали рішення канцлера.

"Леопарди на волі!" - заявила заступниця голови Бундестагу Катрін Ґерінґ-Еккардт (Katrin Göring-Eckardt) від фракції Зелених. Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), яка представляє фракцію Вільної демократичної партії (ВДП) назвала цю новину " полегшенням для потерпаючої та сміливої України".

Однак дві опозиційні партії розкритикували цей крок. "У результаті Німеччина ризикує бути безпосередньо втягненою у війну", - сказав Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla), співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка має дружні звёязки з Росією. А керівник фракції Лівої партії у Бундестазі Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) заявив, що це рішення "потенційно більше наближає нас до третьої світової війни, ніж до миру в Європі".

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