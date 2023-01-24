Експерт: Позиція щодо танків завдає великої шкоди уряду ФРН

Західні союзники, зокрема, Польща і Великобританія, посилюють тиск на Німеччину в питанні поставок Україні основних бойових танків Leopard 2. Однак уряд німецького канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), як і раніше, зволікає з рішенням.

Про причини, через які уряд ФРН не може визначитися в питанні постачання Україні танків, і про наслідки цієї нерішучості для зовнішньополітичного іміджу Німеччини DW поговорила з професором Університету Бундесверу в Мюнхені, військовим експертом Франком Зауером (Frank Sauer).

DW: Попри численні прохання України та заклики західних союзників, Німеччина не поспішає озвучити рішення про постачання танків Leopard 2 Україні. Уряд ФРН не може зважитися на цей крок, чи мовчання федерального канцлера - це і є ухвалене рішення?

Франк Зауер Фото: Waldemar Salesski/Universität der Bundeswehr

Франк Зауер: Я не можу відповісти, чи ухвалено рішення. Я знаю тільки те, що можу почерпнути з публічних заяв. Якщо спостерігати за розвитком подій, то ще не так давно, до квітня-травня минулого року, постачання Україні бойових танків все ще вважалося межею, лінією, яку не можна перетинати. Але відтоді було ухвалено рішення поставити не тільки самохідні артилерійські установки (САУ) Panzerhaubitze 2000, а й зенітні самохідки Gepard, а тепер, наприкінці року, і бойові машини піхоти Marder.

Зараз дискусія про постачання танків набула особливої гостроти, і складається враження, що уряд намацує шлях до ухвалення відповідного рішення. Наразі я припускаю, що врешті-решт ми доб'ємося результату, але я б хотів бачити більш перспективне планування і, так би мовити, більш швидкі процеси ухвалення рішень - в обох напрямках.

Можна і відмовитися від поставок танків, але тоді потрібно чітко сказати про це, а потім виступити з альтернативними пропозиціями. І (уряду Німеччини. - Ред.) потрібно якось реагувати на те, що інші хочуть поставити цей вид озброєнь (Україні. - Ред.), але не можуть це зробити без нашої згоди.

Чому, на Ваш погляд, Німеччина зволікає з озвучуванням рішення?

Ще пів року тому із заяв федерального канцлера я міг би досить добре пояснити можливі причини відмови від поставок цього виду озброєння. Одну з них я вже згадав - вважалося, що відправлення в Україну бойових танків буде перетином лінії, яку ми не хочемо переходити, бо це може спричинити надмірну реакцію Путіна. Але були й інші аргументи: йшлося про те, що танків немає, що танки не можна буде обслуговувати і ремонтувати, що людей не можна навчити керувати ними тощо.

Усі ці аргументи наразі не актуальні. За цей час ми поставили Україні інші системи - САУ PzH 2000 лише один із прикладів. Ми навчили (українських. - Ред.) військових роботи з іншими системами, зокрема, з комплексом ППО Patriot. І той аргумент, що танків немає в наявності, теж не працює, інакше інші європейські країни не говорили б про свою готовність поставити їх Україні та про те, що якщо вони об'єднаються, то мова йтиме навіть не про десять, а про 90 або про 100 танків - тобто, про значну кількість. А після саміту G20 на Балі, в якому також брав участь Олаф Шольц, ядерна ескалація (з боку РФ. - Ред.) більше не є загрозою в її колишній формі.

Тож навіть якщо слідувати розрахункам або логіці федерального уряду, неможливо знайти жодного аргументу, який говорив би проти рішення про постачання танків. Проте на зрустрічі в Рамштайні вкотре не було досягнуто згоди. І я думаю, що це дратує багатьох наших союзників і псує наші з ними відносини.

Сполучені Штати явно не в захваті від спроби Німеччини включити постачання американських танків Abrams Україні до переліку обов'язкових умов. Тому наразі мені не зрозуміло, яка стратегія за цим стоїть. У нинішній ситуації, також з урахуванням військової ситуації в Україні, готовності всіх партнерів брати участь тощо, я не бачу причин не поставляти ці бойові танки. І кожен день - це фактично на один день пізніше, ніж потрібно, тому що Україні ці танки необхідні якомога швидше.

Як ця позиція позначається на іміджі Німеччини?

Вона позначається погано. У Центральній і Східній Європі панує, м'яко кажучи, здивування. І навіть Сполучені Штати здивовані і з великими труднощами можуть зрозуміти цю позицію Німеччини - досить подивитися американські новини або почитати газети, щоб це побачити.

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Причому йдеться навіть про тих, хто з великою симпатією ставиться до Німеччини, хто знає німецьку історію і хто, я думаю, зрозумів би вагомі причини, якби їх було наведено. Проблема в тому, що наша позиція на цей момент нічим не може бути виправдана, тому що для неї немає жодних причин. Принаймні жодна з них не може бути висловлена публічно.

Я вважаю, що ця позиція завдає величезної шкоди німецькому уряду, призводить до різних негативних наслідків для ролі Німеччини в Європі і, по суті, суперечить заявленим цілям уряду ФРН. Адже згідно із заявами самого канцлера Шольца, Німеччина прагне до провідної ролі в Європі, підкріпленої військовими засобами. Але імідж, який ми зараз собі створюємо, зовсім не такий. У ньому немає нічого від ролі лідера і також немає жодного враження, що ми переосмислили наш підхід до військових інструментів.

Крім того, це має наслідки і для промислової політики Німеччини. Протягом багатьох років у всіх наших офіційних промовах йшлося про необхідність консолідувати наші озброєння в Європі, купувати, якщо можливо, тільки одну систему тощо. А якщо говорити про бойові танки, який із них можна назвати європейським? Звичайно, Leopard.

Більшість із них уже зараз стоять на озброєнні (в європейських країнах. - Ред.). І це дійсно чудові танки. Але після подій останніх тижнів закономірним буде питання: а хто захоче купити Leopard у майбутньому? Польща та інші країни вже кажуть про те, що американські Abrams і південнокорейські K2 теж дуже гарні, і я не думаю, що це просто збіг.

Як, на Ваш погляд, розвиватимуться події навколо постачання німецьких танків Україні?

(Міністерка закордонних справ ФРН. - Ред.) Анналена Бербок (Annalena Baerbock) щойно сказала, що Німеччина не заперечуватиме проти експортних ліцензій (і не перешкоджатиме постачанню німецьких танків Leopard 2 з Польщі до України. - Ред.). Очевидно, що в урядовій коаліції немає єдності. Тому дуже важко робити будь-які прогнози. Але я розраховую на те, що Німеччина все ж таки ухвалить рішення про постачання танків.

Коли, на Вашу думку, це може статися?

Думаю, що багато часу це не займе. Польща вже оголосила, що вона подасть заявку на отримання експортної ліцензії, що досить незвично, оскільки зазвичай такі речі відбуваються в кулуарах, а офіційна заявка є лише формальністю, тому що вона завжди схвалюється. Іншими словами, якщо заздалегідь не зрозуміло, що за запитом буде ухвалено позитивне рішення, його не подають. Але зараз, судячи з усього, Польща дійсно має намір офіційно запросити експортну ліцензію.

І хоча повністю виключити відмову не можна, ймовірність цього, на мій погляд, мінімальна. Це завдало б жахливого удару по політиці добросусідства, європейській політиці та політиці НАТО. А якщо вже Німеччина видасть експортну ліцензію, то я не думаю, що залишиться ще якийсь стримувальний фактор для німецьких поставок Leopard 2 Україні. Я вважаю, що протягом кількох днів ми значно просунемося вперед у вирішенні цього питання.