Польща може створити "малу коаліцію" для передачі Leopard 2
Сергій Ромашенко | Валерій Сааков
40 хв. тому
Якщо Німеччина не передасть танки Leopard 2 Україні, Польща сама подбає про це, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. Для цього Варшава створить "малу коаліцію", яка забезпечить Київ танками, пояснив він.
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Якщо уряд Німеччини не передасть Україні бойові танки Leopard 2, Польща сформує "малу коаліцію" країн, які забезпечать Київ "сучасною технікою" та "сучасними танками" із власних арсеналів, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю агенції PAP, оприлюдненому в неділю, 22 січня. Він різко розкритикував нерішучу позицію канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо постачання танків Leopard Україні. "Позиція Німеччини у цьому питанні неприйнятна", - наголосив Моравецький.
"Через російську агресивну війну щодня гинуть безвинні люди. Російські бомби спустошують українські міста. Завдаються удари по цивільних об'єктах, гинуть жінки та діти", - зазначив польський прем'єр.
Ще до нещодавньої зустрічі контактної групи щодо України на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині Польща висловлювала готовність передати Україні танки Leopard із власних запасів, але для цього спочатку потрібно отримати згоду Німеччини як країни-виробника цієї військової техніки. Єдине, на що досі погодилася Німеччина, - провести інвентаризацію своїх танків Leopard, щоб з'ясувати, скільки з них може бути передано Україні.
В кулуарах зустрічі на авіабазі Рамштайн міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) наголосив: враження, що ФРН блокує передачу Україні бойових танків, є хибним. "Є вагомі причини для поставок і є вагомі причини проти", - сказав тоді він.