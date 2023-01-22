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Танк Leopard
Польща готова передати Україні танки Leopard із власних запасівФото: picture alliance/dpa
КонфліктиПольща

Польща може створити "малу коаліцію" для передачі Leopard 2

Сергій Ромашенко | Валерій Сааков
40 хв. тому

Якщо Німеччина не передасть танки Leopard 2 Україні, Польща сама подбає про це, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. Для цього Варшава створить "малу коаліцію", яка забезпечить Київ танками, пояснив він.

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Якщо уряд Німеччини не передасть Україні бойові танки Leopard 2, Польща сформує "малу коаліцію" країн, які забезпечать Київ "сучасною технікою" та "сучасними танками" із власних арсеналів, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю агенції PAP, оприлюдненому в неділю, 22 січня. Він різко розкритикував нерішучу позицію канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо постачання танків Leopard Україні. "Позиція Німеччини у цьому питанні неприйнятна", - наголосив Моравецький.

"Через російську агресивну війну щодня гинуть безвинні люди. Російські бомби спустошують українські міста. Завдаються удари по цивільних об'єктах, гинуть жінки та діти", - зазначив польський прем'єр.

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Рішення про передачу танків поки не ухвалене

Ще до нещодавньої зустрічі контактної групи щодо України на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині Польща висловлювала готовність передати Україні танки Leopard із власних запасів, але для цього спочатку потрібно отримати згоду Німеччини як країни-виробника цієї військової техніки. Єдине, на що досі погодилася Німеччина, - провести інвентаризацію своїх танків Leopard, щоб з'ясувати, скільки з них може бути передано Україні.

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В кулуарах зустрічі на авіабазі Рамштайн міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) наголосив: враження, що ФРН блокує передачу Україні бойових танків, є хибним. "Є вагомі причини для поставок і є вагомі причини проти", - сказав тоді він.

Пісторіус зазначив, що Німеччина хоче досягнути консенсусу між союзниками щодо реекспорту бойових танків німецького виробництва, проте жодного рішення під час обговорення цього питання під час зустрічі ухвалено не було.

Що заважає Польщі надати танки Leopard 2 Україні

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