"Вагання Німеччини щодо "Леопардів" суперечать її обіцянкам"

Британська газета The Sunday Times коментує:

"Вагання США та призначення у ФРН нового, судячи з усього, більш стриманого міністра оборони Бориса Пісторіуса затримують надання озброєння, яке може допомогти Україні більше послабити російські війська. (…) Тож правильно, що Великобританія надалі залишається попереду в протистоянні спротиву та російським погрозам. Ми маємо у подальшому тиснути на Німеччину та Америку, аби вони вчинили правильно і надіслали Україні потрібне озброєння. Із цього конфлікту не має хорошого виходу. Утім, найгірше буде, якщо поранений, але впертий Путін захопить Україну та візьметься за наступний пункт свого божевільного плану перекроїти карту Європи".

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Швейцарська Neue Zürcher Zeitung пише:

"Польща має намір поставити Україні 14 танків Leopard і без необхідної для цього згоди Німеччини. Для цього вона хоче зібрати коаліцію країн-однодумців, які так само мають цю техніку. Це стало б безпрецедентним кроком, який унеможливить майбутній німецький експорт озброєнь до цих країн. Навіть якщо основна мета створення цього альянсу полягає у тому, аби надалі тиснути на Берлін та ізолювати його, це підкреслює волю до дій основних клієнтів німецької оборонної промисловості. Утім, варто виходити з того, що жодна зі сторін насправді не зацікавлена в ескалації конфлікту. Так, (німецький міністр оборони Борис. - Ред.) Пісторіус у п'ятницю дав зрозуміти, що Німеччина не заперечує, аби імпортери німецької зброї проводили навчання українських солдатів на танках Leopard-2. Польща уже оголосила про такі плани. Це ще один сигнал того, що спротив Німеччини вважають тимчасовим та й сам Берлін уже змирився з перспективою поставок танків",.

Перспективи надання танків Leopard панують у дискусії щодо західної допомоги Україні Фото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance

Словацька газета Sme пише:

"З огляду на російські плани застосувати на донецькому фронті найсучасніші танки, вагання Німеччини щодо надання "Леопардів" суперечать обіцянкам надати все, що потрібно, Україні. Хоч у Рамштайні прямо й не було ухвалено рішення щодо танків Leopard, усі оглядачі єдині в тому, що Берлін піддасться тискові. Утім, це має статися швидше. (…) Водночас Захід дійсно робить усе можливе, а точніше - все, що окремі уряди можуть собі політично дозволити. Тож заклик Польщі у крайньому разі надати танки Leopard без дозволу ФРН - непотрібний ризик у суперечці. Це було б зараз найгірше, особливо для багатостраждальної України".

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Португальське видання Correio da Manhã пише:

"Якщо б кількість танків була єдиною умовою для перемоги, то Росія б уже, певно, знищила усі українські оборонні лінії - настільки великою є перевага Москви у цьому питанні. (…) Президент України Володимир Зеленський тисне на західні країни та намагається переконати їх у тому, що альтернативи поставкам Києву танків Leopard немає. Але навіть вони не обов'язково гарантують настільки жаданої багатьма поразки Москви. (…) Надання танків Україні різними країнами потребуватиме різноманітних навчань та різнопланових команд, спеціалізованих ремонтних майстерень, а також невійськових шляхів забезпечення. Навіть якщо різні танки використовуватимуть боєприпаси одного й того самого калібру, така операція вимагатиме засобів та логістики, яких не має українська армія, що зазнала великих втрат. А якщо цього не буде гарантовано, результат може мати зворотні наслідки".

Німецька Neue Osnabrücker Zeitung коментує:

"У більшості коментарів та заголовків питання виглядає вирішеним: те, що новий міністр оборони Борис Пісторіус у Рамштайні "поки" не пообіцяв надати Києву танки, гостро критикують та ставлять у провину нерішучому канцлеру. Уже сотий заклик Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (голова Комітету Бундестагу з питань оборони. - Ред.) нарешті надіслати на фронт "Лео" перетворюється на "дедалі більший тиск" усієї правлячої коаліції на канцлера. Певно, нечасто було так просто зібрати гучні оплески та привернути увагу завдяки одному й тому самому меседжу - і водночас отруїти справжню дискусію. Адже справжньої дискусії про "за" та "проти" майже не ведеться".