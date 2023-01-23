Британські депутати закликали Берлін передати Києву танки

Голови всіх комітетів парламенту Великобританії і 37 депутатів від усіх партій закликали міністра оборони ФРН дати Україні танки Leopard 2 і дозволити третім країнам передати Києву німецькі танки. Цитати з листа опублікував британський таблоїд The Sun .

"Ми усвідомлюємо, як багато зусиль доклала Німеччина для підтримки України, особливо в останні дванадцять місяців. Ми розуміємо історичні причини нерішучості щодо передачі німецьких і виготовлених у Німеччині танків. Проте ми хотіли б закликати вас у цей момент особливої необхідності переглянути вашу позицію і дозволити постачання найближчими днями Україні танків Leopard 2 - як тих, що належать Німеччині, так і тих, що виготовлені в Німеччині", - ідеться у зверненні.

Їхнє прохання також підтримав міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. "Leopard 2 - це неймовірно ефективна військова техніка. Я б не хотів нічого так більше, ніж бачити українців, озброєних Leopard 2", - сказав він, цитує The Sun.

Клеверлі також додав: "Прем'єр-міністр (йдеться про британського прем’єра Ріші Сунака - Ред.) абсолютно правильно вирішив, що найбільш гуманним буде довести цю війну до швидкого завершення, а українцям - досягти успіху в захисті батьківщини (…) Саме тому ми взяли на себе зобов'язання значно збільшити нашу військову підтримку Україні, допомогти їй захистити себе, зокрема танками Challenger 2".

Водночас очільник британського МЗС відмовився прямо критикувати Берлін, підкресливши, що "кожен суверенний уряд має вирішувати сам, як він може найкраще підтримати українців як член НАТО".

"Челленджери" вже готують для відправлення в Україну

Посол України у Великобританії Вадим Пристайко в ефірі "Радіо Свобода" 20 січня заявив, що британські танки Challenger 2 вже готують для відправлення в Україну: "Ті танки, які підготовлені для нас, вже готуються для від'їзду в Україну".

За його словами, українські військові найближчим часом розпочнуть навчання на них. "Екіпажі ось-ось приступлять до тренувань на території Великобританії. Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти", - сказав він. При цьому Пристайко додав, що "це не займе багато часу", адже, як зазначають британські інструктори, українські військові вмотивовані та навчаються дуже швидко. "Я думаю, що за місяць-півтора можна впоратися. Якщо буде потрібно, навчання буде продовжене, як це було раніше", - зазначив дипломат.

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В очікуванні рішення Німеччини

За підсумками нещодавньої зустрічі учасників Контактної групи з оборони України на американській базі Рамштайн новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) повідомив, що рішення щодо постачання Україні танків Leopard поки не ухвалено. За словами міністра, це питання обговорювалося: воно має як прихильників, так і противників. Пісторіус також повідомив, що наказав міністерству провести ревізію парку танків Leopard. Йдеться про машини, що стоять на озброєнні Бундесверу та перебувають у виробників.

Як уточнив Пісторіус увечері 22 січня в ефірі телеканалу ARD, рішення про постачання танків "залежить від багатьох факторів" і буде "ухвалено у відомстві федерального канцлера". За його словами, всі розуміють, у якому тяжкому становищі зараз перебуває Україна, і тому рішення буде ухвалено незабаром, "як би воно не виглядало".

Тим часом міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в інтерв'ю французькій телекомпанії LCI 22 січня заявила, що уряд Німеччини не перешкоджатиме постачанню німецьких танків Leopard 2 з Польщі до України. За її словами, Варшава не робила офіційного запиту до Берліна щодо передачі Україні німецьких танків із власних запасів, але Німеччина "не стоятиме на шляху", якщо це станеться.

Польська влада не раз заявляла, що країна готова передати Україні танки Leopard із власних запасів, але для цього необхідно отримати згоду Німеччини як країни-виробника цієї військової техніки.