Німеччина передасть Україні танки Leopard 2A6 - Der Spiegel

Після багатомісячних суперечок канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) погодився передати Україні танки Leopard 2A6, а також дозволити іншим країнам реекспорт німецьких танків. Про це повідомив німецький тижневик Der Spiegel у вівторок, 24 січня.

Йдеться як мінімум про одну роту Leopard 2A6 , що за стандартами НАТО складає 14 одиниць. Танки, як стверджує Spiegel, мають надійти зі складів Бундесверу, а середньостроковій та довгостроковій перспективі можуть бути підготовлені до використання інші бойові танки з промислових запасів. За даними видання, рішенню Берліна передували інтенсивні кількаденні консультації із союзниками, особливо США.

Водночас на сайті Бундестагу повідомляється, що завтра, 25 січня, відбудеться засідання щодо можливості передачі Україні танків. "У середу, 25 січня 2023 року, Бундестаг розгляне питання можливих поставок танків Leopard з Німеччини в Україну", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що засідання відбудеться ​​на прохання парламентської групи ХДС/ХСС, яка хоче "припинити Leopard-блокаду федерального уряду".

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Танкові сумніви Німеччини

Україна вже давно просить союзників надати німецькі танки Leopard 2. Роту танків, яка може налічувати 10 або 14 машин, першою пообіцяла Польща, а згодом низка інших країн. Водночас Німеччина вагалася ухвалювати подібне рішення, і повільність німецького уряду щодо поставок Києву танків не раз ставала приводом для критики. Однією з причин відмови, названих Шольцом, було небажання "діяти наодинці" в питаннях постачання озброєнь. За даними Süddeutsche Zeitung, Шольц в телефонній розмові з президентом США Джо Байденом чітко дав зрозуміти, що Німеччина зможе поставити Україні Leopard лише в тому випадку, якщо США, в свою чергу, нададуть основні бойові танки Abrams.

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Нещодавно видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських чиновників повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до передачі Україні танків M1 Abrams. За їхніми даними, офіційно про поставки може бути оголошено до 30 січня. Білий дім поки що не коментував цю інформацію.