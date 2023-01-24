Польща сподівається на швидку відповідь ФРН щодо танків

Німеччина вже отримала запит Польщі на реекспорт танків Leopard 2 до України. В німецькому уряді пообіцяли терміново розглянути звернення.

Уряд Німеччини отримав офіційний запит Польщі на реекспорт танків Leopard 2 до України. Про це у вівторок, 24 січня, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Німці вже отримали наш запит про згоду на передачу Україні танків Leopard 2. Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже на кону безпека всієї Європи!", - написав він у Twitter.

Факт отримання заявки підтвердили в німецькому уряді, пообіцявши розглянути її в терміновому порядку. "Ми розглянемо заявку в необхідному терміновому порядку", - сказав речник німецького уряду, цитує агенція AFP. Згідно з правилами щодо контролю військового озброєння в Німеччині, країни, які хочуть реекспортувати німецьку зброю, повинні отримати згоду ФРН.

Своє чергою прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив сподівання на "швидку" відповідь Німеччини щодо запиту. "Сподіваюся, що цього разу відповідь від німецької сторони надійде швидко, тому що німці зволікали, сумнівалися і поводилися у манері, яку важко зрозуміти", - наголосив він. Польща вже навчає українських військових на своїй території, як і нші країни, додав Моравецький, проте не уточнивши, чи йдеться саме про використання танків Leopard.

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"ЗСУ можна починати тренувати на "Леопардах"

Напередодні новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що союзники можуть розпочати тренування українських військ з використання бойових танків Leopard, навіть попри те, що Берлін все ще не ухвалив рішення щодо постачання озброєння до Києва.

Раніше міністерка закордонних справ ФРН Анналени Бербок (Annalena Baerbock) пообіцяла Німеччина "не стоятиме на шляху", якщо якась країна вирішить постачати Україні німецькі танки із власних запасів.

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