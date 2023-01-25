РФ про німецькі танки: "Червоні лінії" залишились у минулому

У відповідь на рішення Берліну підтримати Київ танками у війні проти РФ, росіяни дорікнули німцям Другою світовою. У західних країнах вважають, що допомога ФРН наблизить перемогу України і тривалий мир.

Росія вважає "вкрай небезпечним" рішення уряду Німеччини надати Україні сучасні танки Leopard 2 і дозволити їхній реекспорт третім країнам, адже воно, на думку Москви, "переводить конфлікт до нового рівня протистояння", йдеться у заяві посольства РФ в Берліні, оприлюдненій в середу, 25 січня.

"Вкотре переконуємося, що Німеччина, як і її найближчі союзники, не зацікавлена у дипломатичному розв'язанні української кризи, налаштована на її перманентну ескалацію та необмежену накачування київського режиму все новими смертоносними озброєннями. "Червоні лінії" залишились у минулому", - вважає посол РФ в ФРН Сергій Нечаєв.

Він також поскаржився, що рішення Берліну "неминуче призведе до загибелі російських солдатів", звинувативши Німеччину в "остаточній відмові" від "визнання історичної відповідальності" за злочини нацистів у Другій світовій війні. "Воно руйнує залишки взаємної довіри, завдає непоправної шкоди російсько-німецьким відносинам, які без того перебувають у жалюгідному стані, ставить під сумнів можливість їх нормалізації в найближчому майбутньому", - заявив посол.

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Забезпечити перемогу України і тривалий мир

Водночас союзники ФРН привітали рішення німецького уряду. "Рішення Німеччини розширює та посилює підтримку, яку ми надали, постачаючи (легкі танки - Ред.) AMX-10RC", - йдеться у заяві Єлисейського палацу.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак назвав цей крок "правильним" і зауважив, що німецькі танки разом з британськими Challenger 2вони посилять вогневу оборонну міць української армії. "Разом ми активізуємо наші зусилля, щоб забезпечити перемогу України у цій війні та забезпечити тривалий мир", - написав він у Twitter.

А прем'єр Польщі Матеуш Моравецький подякував за ухвалене рішення канцлеру Німеччини Олафу Шольцу (Olaf Scholz) і зазначив, що це стане "великим кроком" для того, щоб зупинити Росію. "Разом ми сильніші", - зауважив він в Twitter.

"Tanke schön", - написав в Twitter міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, обігруючи німецьке "Danke schön", що означає "дякую дуже", і слово "танк".

Своєю чергою голова Офісу президента України Андрій Єрмак зауважив, що Україні " Леопардів потрібно багато", однак "перший танковий крок зроблено". "Далі - "танкова коаліція", - написав він в Telegram.