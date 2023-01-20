Київ просить Німеччину створити "потужну танкову коаліцію"

Київ закликає Берлін не блокувати експорт танків Leopard іншими країнами та постачати їх самостійно. "Зараз не час торгуватися, а час виживати", - наголошує президент України Володимир Зеленський.

Напередодні засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав уряд Німеччини створити "потужну танкову коаліцію" на підтримку Києва.

"Найбільшим проханням до "світлофорного" уряду (ФРН. - Ред.) на зустрічі в Рамштайні було би, щоб Німеччина не лише припинила свою дивну блокаду питання про танки Leopard, а й продемонструвала справжнє лідерство та сформувала потужну танкову коаліцію для України", - сказав він в інтерв'ю виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опублікованому в п'ятницю, 20 січня.

Мельник додав, що українці очікують від засідання контактної групи "реального прориву у постачанні новітніх систем озброєння", а Німеччина як країна-виробник має не лише схвалити експорт танків Leopard іншими державами, такими як Фінляндія та Польща, а й сама постачати їх Україні.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні 19 січня заявив, що коаліція партнерів щодо передачі Україні танків насправді вже сформована, однак ще очікується рішення "з однієї європейської столиці", яке забезпечить підготовку ланцюжків співпраці щодо танків.

Не час торгуватися

За інформацією американських і німецьких медіа, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом 18 січня дав зрозуміти: Україна не отримає від Німеччини Leopard 2, поки США не нададуть Києву танки Abrams. Водночас Вашингтон наразі не збирається постачати Україні свої танки.

Така позиція викликала критику з боку Зеленського. В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, опублікованому 19 січня, він з одного боку подякував Берліну за вже надану допомогу, але з іншого - назвав неприйнятним прагнення ФРН орієнтуватися в постачанні озброєнь на інші країни.

"Зараз не час торгуватися, а час виживати. Ми маємо вижити. Якщо у вас є танки Leopard, дайте їх нам", - закликав Зеленський, запевнивши, що Україна використовуватиме танки лише для оборони і "Leopard не їздитимуть Росією".

Розкритикував позицію ФРН щодо танків і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. "Я налаштований стримано скептично, стримано песимістично, тому що німці захищаються від цього, як диявол захищається від святої води", - сказав він журналістам 19 січня.

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Надія на Пісторіуса

Мельник в інтерв'ю дав зрозуміти, що Україна покладає великі надії на нового міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius) в питаннях постачання озброєнь.

Сам міністр напередодні заявив, що йому "нічого не відомо" про "взаємозв'язок" між постачаннями Києву американських і німецьких танків, але зауважив, що Шольц продовжує обговорювати це питання з Байденом. "Я абсолютно впевнений, що ми отримаємо рішення з цього приводу в найближчі кілька днів", - сказав міністр в інтерв'ю ARD 19 січня.

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