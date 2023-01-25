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Літак Tornado повітряних сил Бундесверу (архівне фото)
Літак Tornado повітряних сил Бундесверу (архівне фото)Фото: Sean Gallup/Getty Images
ПолітикаНімеччина

Шольц категорично виключає поставки Україні бойових літаків

Валерій Сааков
30 хв. тому

Уряд ФРН не змінив своєї позиції щодо неможливості передачі Україні бойових літаків, заявив канцлер Олаф Шольц. Берлін також категорично виступає проти втручання НАТО в війну в Україні.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевнив, що ФРН у жодному разі не передаватиме Україні бойових літаків. Відповідну заяву він зробив у середу, 25 січня, під час виступу в Бундестазі.

"Ця позиція (щодо неможливості передачі бойових літаків. - Ред.) абсолютно не змінилася і не зміниться", - цитує Шольца інформаційна агенція AFP.

Німецький канцлер також підтвердив, що "не буде жодної прямої участі військових НАТО у війні в Україні", і що, приміром, про розгортання сухопутних військ не може бути й мови. "Кожен може на це розраховувати", - запевнив Шольц.

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На заклики з Києва Берлін не реагуватиме

Напередодні колишній посол України в Німеччині, а нині заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав країни Заходу створити альянс для постачання бойових літаків до України.

В інтерв'ю німецьким каналам RTL і ntv Мельник високо оцінив рішення про поставки німецьких бойових танків Leopard Україні, закликавши при цьому до подальших кроків. За його словами, Україні необхідне підкріплення на рівні військово-повітряних сил, і Німеччина могла би допомогти, зокрема реактивними літаками Tornado або винищувачами Eurofighter. Він закликав міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius) виявити лідерство в цьому питанні.

Так само в Офісі президента України після останньої зустрічі на авіабазі "Рамштайн" теж висловлювали сподівання, що на наступному засіданні будуть ухваленні рішення про підсилення української військової авіації.

Коли під час години запитань до уряду позафракційний депутат Роберт Фарле (Robert Farle) звернувся до канцлера щодо цих закликів Мельника, Шольц відповів: "Ми й надалі не будемо піддаватися тиску громадськості та гучним заявам". Водночас Шольц заявив у Бундестазі, що надавати допомогу Україні - правильний крок. "Німеччина завжди буде на передовій, коли йдеться про підтримку України", - сказав він.

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Берлін таки погодився передати танки Leopard Україні

Нагадаємо, раніше стало відомо про згоду Берліна передати Києву німецькі танки Leopard. Крім того, німецький уряд погодився на передачу Збройним силам України цих вироблених у Німеччині танків іншими західними країнами.

Після того відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського й канцлера Шольца. Зеленський назвав рішення про передачу Україні танків "важливими" та "своєчасними". "Щиро вдячний Олафу Шольцу та всім нашим друзям у Німеччині", - написав Зеленський у Telegram-каналі.

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