Зеленський в Мюнхені: Путін на Україні не зупиниться

Союзникам не можна зволікати з постачанням озброєнь Україні, наголосив Зеленський у зверненні до учасників Мюнхенської безпекової конференції. Він також застеріг від подальших агресивних планів Путіна.

Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів не вагатися з постачею озброєнь Україні. У своєму відеозверненні до учасників Мюнхенської конференції з безпеки, виголошеному у п'ятницю, 17 лютого, Зеленський підкреслив, що будь-яке зволікання з боку західних партнерів у підтримці України є помилкою.

"Росія намагається виграти вільний час, торгуючись зі світом (...) І тому ми маємо поквапитися. Нам потрібна швидкість наших домовленостей, постачань (зброї. - Ред.), щоби посилити нашу армію, швидкість рішень, щоб обмежити російський потенціал", - заявив він.

За словами Зеленського, нині немає альтернативи швидкому наданню Україні допомоги, бо від швидкості її надання залежать життя людей. "Затягування завжди було й досі є помилкою", - додав український президент.

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Жодних компромісів з РФ

Так само український лідер вказав на безальтернативність перемоги України у війні. "Немає альтернативи перемозі України, немає альтернативи Україні в ЄС, Україні в НАТО. Немає альтернативи нашій єдності. Немає і не буде альтернативи тому, щоб позбутися російської агресії, звільнити наші міста, села", - сказав Зеленський.

Пояснюючи свою позицію, президент України наголосив, що люди не можуть стати питанням компромісу. "Ми маємо звільнити Україну та Європу. Коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів. Чи може Європа бути питанням компромісу? Ні", - наголосив Зеленський.

Зеленський виступає на Мюнхенській конференції Фото: Johannes Simon/Getty Images

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Путін не обмежиться Україною

Крім того, Зеленський закликав учасників конференції постійно пояснювати своїм суспільствам важливість санкцій щодо Росії. "Не треба втомлюватися пояснювати, хто і чому розпочав війну", - підкреслив він.

Він також наголосив на очевидності того факту, що президент РФ Володимир Путін не зупиниться на Україні. "Якщо здолають нас, то він проковтне всі інші держави, які колись були в Радянському Союзі", - застеріг Зеленський. Однак Путін боїться поразки в Україні, підкреслив він: "Його поразка на полі бою означатиме його поразку у власній країні".

Нинішню Росію Зеленський порівняв з біблійним персонажем Ґоліафом, а світ - з Давидом, наголошуючи на тому, що потрібно пришвидшити поставки озброєнь Україні, щоби перемогти Ґоліафа. Український лідер також подякував західним партнерам за ту військову, технічну й фінансову підтримку, яку вони надали й надають Україні.

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Україна може деокупувати загарбані РФ території

Також звертаючись до учасників міжнародного заходу, Зеленський запропонував негайно діяти задля припинення російської агресії. "Як і торік, я пропоную діяти негайно. Але на відміну від минулого року, я маю переконливіші аргументи - наші досягнення. Чи можемо ми відвести російські удари? Так. Чи можемо захистити наших громадян від російських ракет? Звісно!", - впевнений президент України.

"Ми можемо звільнити нашу землю. І 1891 доказ цього існує. Саме стільки сіл, міст ми вже змогли звільнити від російської окупації", - пояснив Зеленський.

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Організатори конференції сподіваються на подальшу підтримку України

Тим часом голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) сподівається, що міжнародна спільнота використає Мюнхенську конференцію 2023 року для координації підтримки незалежності, свободи, демократії та гідності України.

"Ми сподіваємося, що міжнародна спільнота використає Мюнхенську конференцію з безпеки 2023 року для координації підтримки незалежності, свободи, демократії та гідності України. Коли ми підтримуємо українців у їхній боротьбі за свободу, ми знаємо, що вони виборюють нашу свободу", - сказав Гойсґен, відкриваючи міжнародний форум у Мюнхені.

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