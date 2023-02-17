Стефанчук: Рахунок за війну в Україні має отримати Путін

За розв'язану в Україні війну мають заплатити Володимир Путін і Росія, а не платники податків з ЄС або США, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у розмові з DW у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Компенсувати збитки за війну в Україні мають президент РФ Володимир Путін і Росія, а не платники податків країн Європейського Союзу чи США. Про це у розмові з DW в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки у п'ятницю, 17 лютого, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він пояснив, що говоритиме про це з учасниками безпекового форуму.

За словами Стефанчука, ідеться про те, що "справедливим" буде, коли до відповідальності та виплати компенсацій за спричинені війною збитки будуть притягнуті Путін і Росія. "Усі, хто почав війну, повинні бути визнані міжнародними інституціями винними у ній, отримати вироки й приписи щодо компенсацій. Путін має отримати рахунок за цю війну від усього цивілізованого світу. За цю війну повинні заплатити Путін та Росія, а не платники податків країн Європейського Союзу чи США. І це буде справедливо", - наголосив Стефанчук у розмові з DW.

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"Санкції проти РФ - одним пакетом"

Також він додав, що від безпекового форуму Україна очікує більше сучасної зброї та жорсткіших санкцій щодо Росії одним пакетом. "Нам потрібно, по-перше, більше зброї - більше сучасної зброї, яка дасть можливість швидше припинити цю війну", - заявив Стефанчук і пояснив, що в України більше немає часу, "оскільки кожен день цієї війни має жахливу ціну - життя українських воїнів, які боронять весь цивілізований світ від агресії Росії далі".

Крім того, Стефанчук з учасниками конференції говоритиме про необхідність посилення санкційного тиску на Росію. "Санкції не мають бути ніби виходом нового iPhone - ми не повинні чекати десятого, одинадцятого (пакетів санкцій. - Ред.). Санкції мають бути раз і назавжди. Росія повинна зрозуміти, що вести війну їй економічно нестерпно", - пояснив голова Верховної Ради України.

Мюнхенська конференція з безпеки з 1962 року є щорічним міжнародним форумом, у якому беруть участь політичні та військові лідери, провідні військові експерти та політологи держав світу. Цього року до участі в 59-й безпековій конференції, що триватиме з 17 до 19 лютого, не запрошені офіційні Росія та Іран. Головна тема нинішнього форуму - війна Росії проти України.