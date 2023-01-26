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ПолітикаУкраїна

Запущено міжнародну платформу донорів для відбудови України

Ксенія Польська Брюссель
16 хв. тому

Аби допомога для відновлення України надходила прозоро та злагоджено, міжнародні донори та фінансові інституції тепер координуватимуть свої дії через спеціальну платформу.

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Координаційна платформа донорів для відновлення України розпочала роботу у четвер, 26 січня. Вона покликана забезпечувати співпрацю міжнародних донорів з міжнародними фінансовими організаціями, щоби допомога для України надходила "узгоджено, прозоро та відповідно до принципів звітності", йдеться у заяві на сайті Європейської Комісії.

У першому засіданні платформи, яке відбулося в форматі відеоконференції, брали участь високопосадовці з України, Європейського Союзу, країн Великої сімки, а також представники таких фінансових інституцій як Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Пізніше до цієї ініціативи зможуть приєднатися й інші донори, зазначають у Брюсселі.

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Інвестиції в Україну "мають йти пліч-о-пліч з реформами"

Нарада платформи донорів започаткувала і масштабніший процес координації дій усіх ключових учасників, які забезпечують короткострокову та довгострокову фінансову підтримку України, спираючись на результати конференцій у Лугано, Берліні та Парижі. Цей процес спрямований на "подолання розриву між потребами та ресурсами", наголошують у Єврокомісії.

ЄС запевняє, що має намір і надалі відігравати важливу роль у підтримці процесу відбудови України. Враховуючи її статус кандидата на вступ до Євросоюзу, необхідні гарантії того, що "інвестиції йдуть пліч-о-пліч з реформами", заявив офіційний Брюссель.

ЄС загалом і його країни-члени окремо, а також фінансові інституції Євросоюзу вже надали Україні близько 49 мільярдів євро у вигляді фінансової, бюджетної, термінової, гуманітарної та військової допомоги.

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Коли, як і чиїм коштом відбудують зруйновану Україну?

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