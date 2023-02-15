  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Український військовий перед артилерійською гарматою
Артилерія ЗСУ на Донеччині (ілюстративне фото)Фото: Bulent Kilic/AFP
ПолітикаУкраїна

Фонд допомоги: ЗСУ отримають озброєння на 225 мільйонів євро

Степан Смишляєв
2 год. тому

У рамках першої партії допомоги через "Міжнародний фонд для України" Київ отримає боєприпаси, дрони, засоби ППО. Загалом сім європейських країн акумулювали в цьому фонді вже понад 585 мільйонів євро.

https://p.dw.com/p/4NWS5

Великобританія, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Данія погодили надання Києву першої партії військової допомоги через "Міжнародний фонд для України" (IFU) загальною вартістю понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 225 мільйонів євро. - Ред.). Про це в середу, 15 лютого, повідомило британське міністерство оборони.

До цього пакету увійдуть засоби радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони (ППО) та морської розвідки, безпілотники, артилерійські боєприпаси, а також запасні частини для озброєнь, включно з танками, які зараз є в України.

У тендерах на постачання цього озброєння взяли участь постачальники з понад 40 країн. Вони подали понад 1,5 тисячі пропозицій в 11 сферах. "Цей комплект обладнання забезпечить значний приріст боєздатності Збройних сил України (ЗСУ) та підтримає їхню здатність захищати свою країну", - наголосив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Сім країн зібрали 585 мільйонів євро для України

Оголошення про першу партію допомоги відбулося за підсумками зустрічі міністрів оборони країн, які стали донорами IFU, на полях саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Брюсселі.

Крім зазначених держав, до фінансування цього фонду також долучилися Ісландія та Литва. Наразі всі вони зробили внески на загальну суму понад 520 мільйонів фунтів (близько 585 мільйонів євро. - Ред.).

"Угода про фінансування демонструє зобов'язання Великобританії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Разом із членами Альянсу ми продовжуємо забезпечувати навчання та обладнання для країни, маючи можливість збільшити цю підтримку, якщо Україна опиниться під загрозою", - наголошують у британському міноборони.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Паралельно з зустріччю міністрів оборони країн НАТО, 14-15 лютого в Брюсселі відбувається і засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За підсумками першого дня переговорів президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери підтвердили "більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових", однак значну частину домовленостей та дискусій не можна обговорювати публічно.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що на другий день зустрічей більше уваги приділяють питанню щодо передачі танків Україні. Також США і Німеччина анонсували збільшення постачань артилерійських боєприпасів Києву.

При цьому міністр оборони США Ллойд Остін зауважив, що йому "нічого оголосити" стосовно постачання Україні винищувачів, а його польський колега Маріуш Блащак, хоч і оптимістично оцінив перспективи таких постачань, втім зазначив, що "без тиску" успіху в перемовинах досягти не вдасться.

Читайте також: Десятки країн допомагають Україні перемогти у війні. Які їхні наступні кроки?

Боєприпаси для ЗСУ

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент Росії Володимир Путін

ЄС створить групу з передачі Україні заморожених активів РФ

Політика38 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Пошуково-рятувальні роботи в провінції Хатай

Туреччина: мародерство й самосуд у зоні землетрусу?

Туреччина: мародерство й самосуд у зоні землетрусу?

Катастрофи5 год. тому
Британська гаубиця М777 на Херсонщині (архівне фото)

Україна чи Росія - в кого першим закінчаться снаряди?

Україна чи Росія - в кого першим закінчаться снаряди?

Конфлікти12 год. тому
Туреччна - жалоба за загиблими внаслідок землетрусу

Туреччина: рятувальники йдуть, залишаються страх та гнів

Туреччина: рятувальники йдуть, залишаються страх та гнів

Катастрофи24 год. тому
Святослав Вакарчук

Вакарчук: На війні світ чорно-білий

Вакарчук: На війні світ чорно-білий

Конфлікти14 лютого 2023 р.
external

Вакарчук про концерти в Бахмуті і корупцію на війні

Вакарчук про концерти в Бахмуті і корупцію на війні

Суспільство14 лютого 2023 р.34:13 хв.
Pussy Riot

Cкандал з Нетребко: Pussy Riot не виступатимуть разом з нею

Cкандал з Нетребко: Pussy Riot не виступатимуть разом з нею

Політика14 лютого 2023 р.
На головну сторінку