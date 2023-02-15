Фонд допомоги: ЗСУ отримають озброєння на 225 мільйонів євро

У рамках першої партії допомоги через "Міжнародний фонд для України" Київ отримає боєприпаси, дрони, засоби ППО. Загалом сім європейських країн акумулювали в цьому фонді вже понад 585 мільйонів євро.

Великобританія, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Данія погодили надання Києву першої партії військової допомоги через "Міжнародний фонд для України" (IFU) загальною вартістю понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 225 мільйонів євро. - Ред.). Про це в середу, 15 лютого, повідомило британське міністерство оборони.

До цього пакету увійдуть засоби радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони (ППО) та морської розвідки, безпілотники, артилерійські боєприпаси, а також запасні частини для озброєнь, включно з танками, які зараз є в України.

У тендерах на постачання цього озброєння взяли участь постачальники з понад 40 країн. Вони подали понад 1,5 тисячі пропозицій в 11 сферах. "Цей комплект обладнання забезпечить значний приріст боєздатності Збройних сил України (ЗСУ) та підтримає їхню здатність захищати свою країну", - наголосив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Сім країн зібрали 585 мільйонів євро для України

Оголошення про першу партію допомоги відбулося за підсумками зустрічі міністрів оборони країн, які стали донорами IFU, на полях саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Брюсселі.

Крім зазначених держав, до фінансування цього фонду також долучилися Ісландія та Литва. Наразі всі вони зробили внески на загальну суму понад 520 мільйонів фунтів (близько 585 мільйонів євро. - Ред.).

"Угода про фінансування демонструє зобов'язання Великобританії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Разом із членами Альянсу ми продовжуємо забезпечувати навчання та обладнання для країни, маючи можливість збільшити цю підтримку, якщо Україна опиниться під загрозою", - наголошують у британському міноборони.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Паралельно з зустріччю міністрів оборони країн НАТО, 14-15 лютого в Брюсселі відбувається і засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За підсумками першого дня переговорів президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери підтвердили "більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових", однак значну частину домовленостей та дискусій не можна обговорювати публічно.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що на другий день зустрічей більше уваги приділяють питанню щодо передачі танків Україні. Також США і Німеччина анонсували збільшення постачань артилерійських боєприпасів Києву.

При цьому міністр оборони США Ллойд Остін зауважив, що йому "нічого оголосити" стосовно постачання Україні винищувачів, а його польський колега Маріуш Блащак, хоч і оптимістично оцінив перспективи таких постачань, втім зазначив, що "без тиску" успіху в перемовинах досягти не вдасться.

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