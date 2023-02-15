Столтенберг: Україна стане членом НАТО

Для України зараз відкрилося вікно можливостей і шанс змінити розстановку сил на свою користь, сказав генсек НАТО. Члени альянсу зобов'язалися поставити більше важких озброєнь Києву.

Україна стане членом Північноатлантичного альянсу, але зараз її головне завдання - перемогти у війні, розв'язаній проти неї Росією, щоби зберегти свій суверенітет, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі в середу, 15 лютого, після засідань міністрів оборони країн альянсу.

Столтенберг наголосив, що двері НАТО - відчинені, та навів як приклад нових членів Чорногорію і Північну Македонію, а також Швецію і Фінляндію, які перебувають за крок від вступу до альянсу.

Крім того, НАТО налаштований на довгострокове партнерство з Києвом для переходу з радянських стандартів і систем до стандартів альянсу, що має наблизити момент вступу України. Важливим чинником у цьому процесі є успіхи України на полі бою, зазначив Столтенберг.

Генсек повідомив, що після спілкування з міністром оборони України Олексієм Резниковим 14 лютого члени НАТО взяли на себе зобов'язання поставити Києву більше важких озброєнь та розширити програми навчання українських солдатів. Він додав, що Україна зараз має вікно можливостей і шанс змінити розстановку сил у війні на свою користь.

Читайте також: Десятки країн допомагають Україні перемогти у війні. Які їхні наступні кроки?

Країни альянсу нарощують виробництво боєприпасів

Столтенберг подякував союзникам за їхній значний внесок у допомогу НАТО, яка забезпечує Україну продовольством, паливом, медикаментами, плавучими мостами та обладнанням для боротьби з безпілотниками.

Альянс уже надав Україні безпрецедентну допомогу, проте тепер перед ним стоїть завдання не лише продовжувати постачання систем озброєнь, а й поповнювати власні стратегічні резерви. За словами Столтенберга, Німеччина, США, Франція, Норвегія та інші члени НАТО вже уклали договори з компаніями оборонної промисловості про збільшення виробництва боєприпасів.

Щодо контролю над озброєннями, то альянс перебуває у тісному діалозі з Києвом, запевнив генсек.

Члени НАТО також посилять підтримку країн, які знаходяться під загрозою російської агресії: Молдови, Грузії і Боснії та Герцеговини для зміцнення їхньої обороноздатності та взаємодії з альянсом.