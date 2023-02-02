Швеція і Фінляндія вступатимуть до НАТО разом - прем'єри

Гельсінкі і Стокгольм не поділяють позицію Анкари щодо окремого розгляду їхніх заявок на вступ до Альянсу. Туреччина наполягає, що Швеція не виконує взяті на себе зобов'язання щодо боротьби з тероризмом.

Прем’єр-міністри Швеції Ульф Крістерссон та Фінляндії Санна Марін на спільній прес-конференції у четвер, 2 лютого, заявили, що їхні країни залишаються відданими одночасному вступу до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), пише Reuters.

Таким чином вони відреагували на нещодавно заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який припустив, що його країна може схвалити заявку Гельсінкі на членство в Альянсі окремо від заявки Стокгольму, до якого Анкара має додаткові претензії.

"Мені не подобається ця атмосфера, позиція, коли Швецію представляють як щось на зразок проблемної дитини в класі. Я не думаю, що це так, - наголосила прем'єрка Фінляндії Санна Марін. - Швеція також виконує всі вимоги, необхідні для того, щоб стати членом НАТО".

Ульф Крістерссон, своєю чергою, заявив, що його країна продовжує дотримуватися тристоронньої угоди про вступ до НАТО, підписаної минулого року між Швецією, Фінляндією та Туреччиною. "Ми розпочали цю подорож разом і разом йдемо до членства", - підкреслив він.

Раніше, після того, як Туреччина пригрозила заблокувати вступ Швеції до НАТО, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто зазначав, що його країна повинна розглянути можливість вступу до НАТО самостійно.

Швеція посилює боротьбу з тероризмом

Також у четвер міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер повідомив, що уряд його країни напрацював зміни до законодавства щодо заборони діяльності, яка пов’язана з терористичними групами.

Туреччина неодноразово заявляла, що Швеція робить недостатньо для боротьби з тероризмом. Крім того, Анкара вимагає від Стокгольму екстрадиції 120 осіб, яких вона називає теористами, в тому числі - членів Робітничої партії Курдистану (РПК) та підозрюваних у причетності до спроби держперевороту в Туреччині в 2016 році.

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