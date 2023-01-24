Фінляндія може розглянути вступ до НАТО без Швеції

Фінляндія через блокування Туреччини повинна розглянути можливість вступу до НАТО без Швеції, однак спільна заявка залишається "першим варіантом", заявив очільник МЗС країни.

Фінляндія повинна розглянути можливість вступу до Північноатлантичного альянсу (НАТО) без Швеції, заявив у вівторок, 24 січня, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто після того, як Туреччина заявила, що не схвалить заявку Швеції.

"Ми повинні оцінити ситуацію, чи не сталося чогось, що в довгостроковій перспективі завадило б Швеції йти вперед", - сказав він в інтерв'ю телерадіокомпанії Yle. Однак він додав, що нині "занадто рано займати якусь позицію з цього приводу" і що спільна заявка залишається "першим варіантом".

Фінляндія та Швеція все ще чекають, щоб Туреччина схвалила їхнє членство в альянсі. За словами Хаавісто, шведські протести гальмують вступ Фінляндії до НАТО.

"Процес затримується, зважаючи на все, до виборів у Туреччині, тобто до середини травня. Як після цього розвиватимуться події, сказати складно. Вчора я розмовляв з міністром закордонних справ Туреччини, і склалося враження, що релігійні протести викликали у турецької сторони шок та гнів. Це вплине на їхнє рішення", - сказав очільник МЗС Фінляндії.

У свою чергу міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив у вівторок ЗМІ, що він "перебуває в контакті з Фінляндією, щоб з'ясувати, що це насправді означає".

Пізніше Хаавісто пояснив свої коментарі на пресконференції, заявивши, що не хоче "спекулювати" на питанні вступу лише Фінляндії, "оскільки обидві країни, здається, досягають прогресу", підкресливши їхню прихильність до спільної заявки.

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Спалення Корану у Стокгольмі

Днями біля турецького посольства у Стокгольмі відбулася акція, під час якої її організатор - лідер датської ультраправої політичної партії "Жорстка лінія" Расмус Палудан - спалив Коран. Він має шведське громадянство, і в минулому вже проводив низку демонстрацій, на яких спалював Коран.

Оскільки шведська влада санкціонувала проведення цього мітингу, Туреччина напередодні скасувала візит міністра оборони Швеції Пола Йонсона до Анкари, де мали обговорюватися питання вступу в НАТО. Турецький міністр оборони Хулусі Акар заявив, що візит втратив "важливість та значення", і тому скасований. Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 23 січня, пригрозив заблокувати заявку Швеції на членство в НАТО.

Вимоги Туреччини до вступу Швеції в НАТО

Швеція та Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення Росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. На сьогодні серед усіх членів альянсу лише Угорщина та Туреччина не погодили їхні заявки.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв "незабаром" позитивне рішення парламенту щодо цього. Водночас Туреччина блокує вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм і Гельсінкі не виконали взяті на себе зобов'язання щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.