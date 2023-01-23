Ердоган - Швеції: Не чекайте підтримки щодо вступу в НАТО

Швеції не варто розраховувати на підтримку з боку Туреччини щодо заявки на вступ в НАТО, заявив Реджеп Таїп Ердоган. Таким чином він відреагував на спалення Корану під час акції у Стокгольмі.



Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 23 січня, пригрозив заблокувати заявку Швеції на членство в Північноатлантичному альянсі (НАТО) через спалення Корану біля посольства Туреччини у Стокгольмі.

"Ті, хто допускає таке блюзнірство перед нашим посольством (у Стокгольмі), більше не може розраховувати на нашу підтримку щодо їхнього членства в НАТО", - цитує Ердогана агенція Reuters. Він наголосив, що якщо Швеція "так любить членів терористичних організацій і ворогів ісламу і захищає їх", то їй краще "шукати їхньої підтримки" для гарантування безпеки.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром відмовився коментувати слова Ердогана, зазначивши Reuters, що хоче зрозуміти, що саме було сказано. "Але Швеція поважатиме угоду, яка існує між Швецією, Фінляндією та Туреччиною щодо нашого членства в НАТО", - додав він.

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Спалення Корану у Швеції

Днями біля турецького посольства у Стокгольмі відбулася акція, під час якої її організатор - лідер датської ультраправої політичної партії "Жорстка лінія" Расмус Палудан - під час акції засудив іслам та спалив Коран. Він має шведське громадянство, і в минулому вже проводив низку демонстрацій, на яких спалював Коран.

Оскільки шведська влада санкціонувала проведення цього мітингу, Туреччина напередодні скасувала візит міністра оборони Швеції Пала Йонсона до Анкари, де мали обговорюватися питання вступу в НАТО. Турецький міністр оборони Хулусі Акар заявив, що візит втратив "важливість та значення", і тому скасований. Сам Йонсон виклав дещо іншу версію причини скасування поїздки до Анкари. "Вчора я зустрівся з моїм турецьким колегою Хулусі Акаром на військовій базі США в німецькому Рамштайні. Ми вирішили відкласти заплановану зустріч в Анкарі на пізніший термін", - написав він у Twitter.

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Вимоги Туреччини до вступу Швеції в НАТО

Швеція та Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення Росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. На сьогодні серед усіх членів Альянсу лише Угорщина та Туреччина не погодили їхні заявки.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв "незабаром" позитивне рішення парламенту щодо цього. Водночас Туреччина блокує вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм і Гельсінкі не виконали взяті на себе зобов'язання щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.