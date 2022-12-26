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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що ратифікація заявок Швеції і Фінляндії на вступ до Альянсу буде завершена вчасноФото: ANDREI PUNGOVSCHI/AFP
ПолітикаТуреччина

Генсек НАТО очікує вступу Швеції і Фінляндії в Альянс у 2023

Степан Смишляєв
2 год. тому

Генсек НАТО Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що не очікує, що Туреччина ще довго блокуватиме вступ обох країн до Альянсу.

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Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг "абсолютно впевнений", що ратифікація заявок Швеції і Фінляндії на вступ до Альянсу "буде завершена вчасно", і очікує, що у 2023 році вони приєднаються до нього. Про це він сказав в інтерв’ю dpa, оприлюдненому в понеділок, 26 листопада.

Таким чином Столтенберг дав зрозуміти, що не очікує, що Туреччина ще довго блокуватиме вступ обох країн до НАТО. Стамбул почав перешкоджати цьому процесу ще навесні, коли Швеція і Фінляндія оголосили про намір приєднатися до Альянсу, звинувачуючи їх, зокрема, у підтримці Робітничої партії Курдистану (РПК), яка внесена до переліку терористичних організацій як в Туреччині, так і в Європейському Союзі і США.

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Позиція Туреччини щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Швеція та Фінляндія у травні відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення Росії в Україну та подали заяви на вступ до НАТО. Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відмовився дати згоду на приєднання Швеції та Фінляндії до блоку. Офіційна Анкара вимагала від Гельсінкі та Стокгольма видачі ймовірних курдських екстремістів та підозрюваних у причетності до спроби держперевороту 2016 року.

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Наприкінці червня лідери Туреччини, Швеції та Фінляндії підписали спільний меморандум із десяти пунктів. Він передбачає, що сторони сформують спільний механізм для зміцнення співпраці у боротьбі з тероризмом. Після цього Альянс розпочав процедуру вступу двох країн, проте Туреччина знову почала висувати до них претензії.

Офіційні представники Туреччини аргументують свою позицію тим, що Гельсінкі і Стокгольм досі не виконали взяті на себе зобов'язання, зокрема в частині екстрадиції ймовірних терористів. Минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив на прес-конференції зі своїм шведським колегою Тобіасом Білльстремом, що вони "ще навіть не на півдорозі" у виконанні домовленостей.

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