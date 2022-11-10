Глава МЗС Німеччини закликала схвалити розширення НАТО

Меморандум, який уклали Анкара, Стокгольм та Гельсінкі, дає чітку основу для приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО, заявила Анналена Бербок під час зустрічі з головою шведського МЗС Тобіасом Біллстрьомом.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у четвер, 10 листопада, недвозначно закликала Туреччину та Угорщину схвалити вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Анкара та Будапешт на червневому саміті Північноатлантичного альянсу в Мадриді зобов'язалися сприяти приєднанню двох північноєвропейських країн до блоку. "А зараз саме це слід зробити", - заявила Бербок на зустрічі зі своїм шведським колегою Тобіасом Біллстрьомом.

28 держав-членів НАТО вже ратифікували угоди про прийняття Фінляндії та Швеції до альянсу. Німеччина зробила це однією з перших, нагадала глава зовнішньополітичного відомства ФРН. "Для безпеки всіх нас" важливо, аби до кінця року всі члени НАТО ратифікували угоди, додала Бербок.

З боку країн альянсу є меморандум, на "дуже чіткій основі" якого дві держави можуть приєднатися до блоку, наголосила глава МЗС ФРН. "Немає жодної сірої зони", - зазначила вона.

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Позиція Туреччини щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Швеція та Фінляндія у травні відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення Росії в Україну та подали заяви на вступ до НАТО. Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відмовився дати згоду на приєднання Швеції та Фінляндії до блоку. Офіційна Анкара вимагала від Гельсінкі та Стокгольма видачі ймовірних курдських екстремістів та підозрюваних у причетності до спроби держперевороту 2016 року.

Наприкінці червня лідери Туреччини, Швеції та Фінляндії підписали спільний меморандум із 10 пунктів. Він припускає, що сторони сформують спільний механізм для зміцнення співпраці у боротьбі з тероризмом. Після цього альянс розпочав процедуру вступу двох країн.

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Пізніше Ердоган звинуватив Швецію у невиконанні цих обіцянок. Після зустрічі зі шведським прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном в Анкарі 8 листопада турецький президент заявив, що Анкара, як і раніше, не готова дати згоду на вступ двох північноєвропейських країн до НАТО.

Тим часом скандинавське королівство готовешляхом зміни конституції посилити своє антитерористичне законодавство, та піти назустріч Туреччині у суперечці щодо умов приєднання до НАТО. Наприкінці листопада представники Швеції, Фінляндії та Туреччини проведуть нову зустріч у Стокгольмі.