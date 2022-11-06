  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Тобіас Білльстрем
Тобіас БілльстремФото: Fredrik Sandberg/AP Photo/picture alliance
ПолітикаШвеція

Швеція відмовиться від підтримки курдів для вступу в НАТО

Жан Рофе | Анастасія Шепелева
2 год. тому

Заради вступу до Північноатлантичного Альянсу новий шведський уряд готовий піти назустріч Туреччині в питанні курдських повстанців.

https://p.dw.com/p/4J7TD

Новий уряд Швеції дистанціюється від курдських повстанців в Сирії, щоб отримати схвалення Туреччини на вступ до НАТО. Про це в суботу, 5 листопада, заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем.

Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" (YPG) та їхнє політичне крило "Демократичний союз" (PYD) пов'язаними з "Робітничою партією Курдистану", яку визнано терористичною організацією в Туреччині, а також у США та ЄС. Водночас Швеція разом зі США та деякими іншими членами НАТО підтримувала YPG у боротьбі проти "Ісламської держави".

"Існує надто тісний зв'язок між цими організаціями та "РПК", щоб це було добре для відносин між нами та Туреччиною, - сказав глава МЗС Швеції Білльстрем в інтерв'ю шведському радіо. - Головна мета - членство Швеції в НАТО".

Процедура прийому в НАТО

На тлі військового вторгнення Росії в Україну Швеція і Фінляндія в травні відмовилися від традиційного нейтралітету і подали заяви на вступ до НАТО. Альянс запустив процедуру прийому двох країн до НАТО наприкінці червня, після того як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зняв заперечення проти приєднання Швеції та Фінляндії до блоку.

Читайте також: Країни НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції

Анкара вимагала від Гельсінкі і Стокгольма видачі ймовірних курдських екстремістів і підозрюваних у причетності до спроби держперевороту 2016 року. Пізніше Ердоган звинуватив Швецію в невиконанні даних обіцянок.

На початок листопада 28 із 30 держав - членів НАТО, зокрема Німеччина, погодилися на прийом Фінляндії та Швеції. Документи про їхній вступ мають ратифікувати всі члени Альянсу. Тільки після цього обидві північноєвропейські країни будуть захищені статтею 5 Статуту НАТО, що закріплює принцип колективної оборони.

Столтенберг про ядерні погрози Росії та вступ України в НАТО

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський

WP: США закликають Київ показати готовність до переговорів

Конфлікти3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Чому Україна поки що утримується від імпорту струму з ЄС?

Чому Україна поки що утримується від імпорту струму з ЄС?

Чому Україна поки що утримується від імпорту струму з ЄС?

Економіка4 листопада 2022 р.
Унаслідок бомбардування армією РФ драмтеатру в Маріуполі, за даними AP, могли загинути до 600 людей

Спецтрибунал для Путіна - яким він буде й коли?

Спецтрибунал для Путіна - яким він буде й коли?

Конфлікти4 листопада 2022 р.
Український стенд на форумі у Лісабоні

Українці на Web Summit у Лісабоні

Українці на Web Summit у Лісабоні

Інновація4 листопада 2022 р.
external

Осінній призов: кого Путін протиставить ЗСУ

Осінній призов: кого Путін протиставить ЗСУ

Конфлікти4 листопада 2022 р.05:31 хв.
Російський опозиціонер Володимир Ашурков

Російський опозиціонер: Опір режиму - обов'язок росіян

Російський опозиціонер: Опір режиму - обов'язок росіян

Політика4 листопада 2022 р.
external

Чому українка одружується з військовим ЛГБТ

Чому українка одружується з військовим ЛГБТ

Суспільство4 листопада 2022 р.03:14 хв.
На головну сторінку