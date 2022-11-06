Швеція відмовиться від підтримки курдів для вступу в НАТО

Новий уряд Швеції дистанціюється від курдських повстанців в Сирії, щоб отримати схвалення Туреччини на вступ до НАТО. Про це в суботу, 5 листопада, заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем.

Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" (YPG) та їхнє політичне крило "Демократичний союз" (PYD) пов'язаними з "Робітничою партією Курдистану", яку визнано терористичною організацією в Туреччині, а також у США та ЄС. Водночас Швеція разом зі США та деякими іншими членами НАТО підтримувала YPG у боротьбі проти "Ісламської держави".

"Існує надто тісний зв'язок між цими організаціями та "РПК", щоб це було добре для відносин між нами та Туреччиною, - сказав глава МЗС Швеції Білльстрем в інтерв'ю шведському радіо. - Головна мета - членство Швеції в НАТО".

Процедура прийому в НАТО

На тлі військового вторгнення Росії в Україну Швеція і Фінляндія в травні відмовилися від традиційного нейтралітету і подали заяви на вступ до НАТО. Альянс запустив процедуру прийому двох країн до НАТО наприкінці червня, після того як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зняв заперечення проти приєднання Швеції та Фінляндії до блоку.

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Анкара вимагала від Гельсінкі і Стокгольма видачі ймовірних курдських екстремістів і підозрюваних у причетності до спроби держперевороту 2016 року. Пізніше Ердоган звинуватив Швецію в невиконанні даних обіцянок.

На початок листопада 28 із 30 держав - членів НАТО, зокрема Німеччина, погодилися на прийом Фінляндії та Швеції. Документи про їхній вступ мають ратифікувати всі члени Альянсу. Тільки після цього обидві північноєвропейські країни будуть захищені статтею 5 Статуту НАТО, що закріплює принцип колективної оборони.