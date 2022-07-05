Країни НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції

Посли 30 країн Організації Північноатлантичного договору (НАТО) офіційно затвердили рішення саміту Альянсу у Мадриді запросити Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО. Урочиста церемонія підписання протоколів про приєднання двох країн відбулася у вівторок, 5 липня, в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

"Це гарний день для Фінляндії і Швеції, і гарний день для НАТО. З 32 країнами за цим столом ми будемо ще сильнішими, а наші люди - у ще більшій безпеці, у той час, як ми маємо справу з найбільшою безпековою кризою за десятиліття", - заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, цитує AFP. Тепер документи буде передано на ратифікацію всім 30 державам-членам НАТО. За оцінками агентства dpa, цей процес може тривати від шести до восьми місяців.

Швеція та Фінляндія на тлі російського збройного вторгнення в Україну у травні відмовилися від традиційного нейтралітету та подали заяви на вступ до НАТО. Офіційні запрошення приєднатися до НАТО Гельсінкі та Стокгольм отримали 29 червня під час саміту Альянсу в Мадриді. Перед початком саміту Швеція та Фінляндія підписали меморандум про взаєморозуміння з Туреччиною. Анкара з травня відмовлялася схвалити заявку країн, звинувачуючи їх у політичній та фінансовій підтримці організацій, визнаних у Туреччині терористичними, але зрештою розблокувала процес, заявивши, що отримала від обох країн "те, що хотіла".

Читайте також: Прощавай, радянська зброє: що у новому пакеті НАТО для України

Разом з тим турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган попередив, що парламент Туреччини все ще може відмовитися ратифікувати протоколи про приєднання, якщо дві країни не виконають повною мірою вимоги Анкари, повідомляє АР. Йдеться, зокрема, про видачу підозрюваних у тероризмі, пов'язаних із забороненими курдськими групами або рухом ісламського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, якого Ердоган звинувачує у спробі державного перевороту у 2016 році.