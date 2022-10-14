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Лідер "Шведських демократів" Їммі Окессон
Лідер "Шведських демократів" Їммі ОкессонФото: -picture alliance/DPR/A. Wiklund
ПолітикаШвеція

У Швеції сформують уряд за підтримки ультраправих

Сергій Ромашенко | Аліна Коломієць
56 хв. тому

"Шведські демократи", які посіли друге місце на виборах у Швеції, не увійдуть до складу нового уряду. Водночас ультраправі співпрацюватимуть із правлячою коаліцією у парламенті.

https://www.dw.com/uk/u-svecii-sformuut-urad-za-pidtrimki-ultrapravih/a-63442267

У Швеції три партії з консервативного табору домовилися про формування нового уряду, який вперше користуватиметься підтримкою ультраправих. Помірні, християнські демократи та ліберали сформують коаліційний уряд і співпрацюватимуть у парламенті з ультраправими "Шведськими демократами", повідомив голова правоцентристської Помірної коаліційної партії Ульф Крістерссон у п'ятницю, 14 жовтня. Його буде обрано прем'єр-міністром Швеції вже 17 жовтня.

На парламентських виборах у Швеції у вересні правий блок отримав незначну більшість і в результаті замінить лівий блок, що правив досі, на чолі з прем'єр-міністеркою Магдаленою Андерссон. Одними з переможців на виборах стали ультраправі "Шведські демократи", які отримали 20 відсотків голосів і вперше в історії Швеції стали другою за вагою політичною силою країни.

Співпраця з ультраправими у парламенті

Водночас інші праві партії критично сприйняли можливість формування коаліційного уряду за участю ультраправих на чолі з Джиммі Акессоном. Ліберали ще на початку переговорів пригрозили позбавити Крістерссона підтримки, якщо той включить ультраправих до складу нового уряду. "Шведські демократи" зрештою погодилися підтримувати майбутню правлячу коаліцію в парламенті.

Нові партнери з коаліції, зокрема, вже домовилися побудувати у Швеції нові атомні електростанції, повідомила на пресконференції у Стокгольмі лідерка соціал-демократів Ебба Буш.

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