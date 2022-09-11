У Швеції відбуваються парламентські вибори

Приблизно рівні шанси на перемогу на виборах в Швеції мають блоки правих та лівих партій.

У Швеції у неділю, 11 вересня, відбуваються вибори до парламенту - Риксдагу. Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, основна боротьба точитиметься між двома політичними таборами - лівих та правих політичних сил. Соціал-демократам на чолі з чинною прем'єркою Магдаленою Андерсон, а також їхнім союзникам, соціологи прогнозують сукупно від 49,1 до 50,1 відсотка голосів. Натомість праві партії, серед яких найпопулярнішою є правопопулістська "Шведські демократи", можуть розраховувати загалом на підтримку від 49,2 до 49,9 відсотка виборців, повідомляє AFP.

Однак в обох блоках існують значні внутрішні розбіжності, які можуть стати причиною складних переговорів щодо створення коаліційного уряду, прогнозує агенція AP. Після минулих виборів у 2018 році складні коаліційні переговори затягнулися на чотири місяці, які зрештою звершилися формуванням соціал-демократами уряду меншості.

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Найважливішими темами під час виборчої кампанії у Швеції були різке зростання цін на енергоносії, міграція та висока злочинність в країні - і на цих темах вдало спекулювали праві популісти. Шанси правих на формування уряду після виборів підвищує те, що традиційні праві партії - консервативна, ліберальна та християнсько-демократична - вперше заявили, що будуть готові керувати країною за підтримки ультраправих.

Право взяти участь у волевиявленні мають понад 7,5 мільйона виборців. Виборчі дільницю працюють з 8 до 20 години за місцевим часом, а перші попередні результати волевиявлення очікуються невдовзі після закриття дільниць.

Швеція, яка перебуває у процесі вступу до НАТО на тлі війни Росії проти України, з січня 2023 році на пів року перейме на себе головування в Раді ЄС.