Бундестаг схвалив вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Бундестаг переважною більшістю голосів схвалив вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. На пленарному засіданні у п'ятницю, 8 липня, проти запропонованого закону про ратифікацію проголосували лише представники Лівої партії. Під час дебатів, що передували голосуванню, депутати від правлячих та опозиційних партій назвали вступ Швеції та Фінляндії до НАТО історичним.

"Ми є свідками написання європейської історії", - констатувала міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). Нагадавши про багаторічну традицію нейтралітету двох країн, вона зазначила, що відмова від такого твердого переконання можлива лише в тому разі, якщо відбувається щось справді значуще. Такою подією став російський напад на Україну, зазначила політикиня.

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За словами Ламбрехт, розширення НАТО надсилає чіткий сигнал президентові Росії Володимиру Путіну. "Ми посилюємо якраз ту архітектуру безпеки, той світопорядок, який Путін бажає зруйнувати. Захід, який він так сильно зневажає, стає сильнішим, а не слабшим", - наголосила вона.

Чвари через позицію Туреччини

Депутати від опозиційного блоку ХДС/ХСС та правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) також висловилися на підтримку вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, хоча у фракції АдН деякі голосували проти або утрималися. Єдиною фракцією, яка виступила згуртовано "проти", була фракція Лівої партії. Вона обґрунтувала свою позицію тим, що Швеції та Фінляндії довелося йти на поступки члену НАТО Туреччині, обіцяючи їй зокрема заборонити деякі курдські угруповання.

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Ціна, яку НАТО доводиться платити Туреччині, надто висока, заявив експерт Лівої партії із зовнішньої політики Ґрегор Ґізі (Gregor Gysi). На його думку, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган "після такого успіху стане лише нахабнішим". Водночас ліві зазначили, що вони, в принципі, розуміють прагнення Швеції та Фінляндії зміцнити свою безпеку шляхом вступу до НАТО.

Після голосування у Бундестазі президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) підпише свідоцтво про ратифікацію та передасть його НАТО. Німеччина однією з перших схвалила приєднання Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. Для того, щоб Фінляндія та Швеція вступили до НАТО, потрібно, щоб їх підтримали всі нинішні члени Альянсу, зокрема Туреччина.