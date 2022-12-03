  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Воєнні злочини в Україні
Енергетична криза
Стамбул (ілюстративне фото)
Стамбул (ілюстративне фото)Фото: Sarah Hucal/DW
ПолітикаТуреччина

Швеція видала Туреччині засудженого члена курдської партії

Аліна Коломієць
17 хв. тому

Стокгольм пішов на цей крок у межах виконання підписаного з Анкарою меморандуму про членство Швеції в НАТО.

https://p.dw.com/p/4KR97

Швеція у п'ятницю, 2 грудня, екстрадувала в Туреччину члена Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Анкара вважає терористичною організацією. Як пише агенція AFP, виданий Махмут Тат вже наступного дня, 3 грудня, постав перед судом у Стамбулі і був відправлений за ґрати.

За даними агенції Anadolu, Тата затримала поліція у Швеції та після проходження відповідних процедур його відправили літаком до Стамбулу. Там його затримала турецька поліція та передала до суду.

Махмут Тат, засуджений у Туреччині до шести років та 10 місяців ув'язнення, 2015 року просив притулок у Швеції, але отримав відмову.
 

Читайте також: Швеція готова змінити конституцію через вимоги Туреччини

Позиція Туреччини щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Швеція та Фінляндія у травні відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення Росії в Україну та подали заяви на вступ до НАТО. Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відмовився дати згоду на приєднання Швеції та Фінляндії до блоку. Офіційна Анкара вимагала від Гельсінкі та Стокгольма видачі ймовірних курдських екстремістів та підозрюваних у причетності до спроби держперевороту 2016 року.

Наприкінці червня лідери Туреччини, Швеції та Фінляндії підписали спільний меморандум із десяти пунктів. Він передбачає, що сторони сформують спільний механізм для зміцнення співпраці у боротьбі з тероризмом. Після цього Альянс розпочав процедуру вступу двох країн.

Читайте також: НАТО розширюється на північ. Якими будуть наслідки?

Наразі 28 із 30 держав-членів НАТО, окрім Туреччини та Угорщини, погодилися на вступ Фінляндії та Швеції до оборонного блоку. Після ратифікації документів усіма учасниками Альянсу обидві північноєвропейські країни будуть захищені статтею 5 Статуту НАТО, що закріплює принцип колективної оборони.

Фінляндія готується до вступу в НАТО

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Нафтовий танкер в Росії

РФ формує "тіньовий флот" для обходу нафтових санкцій - FT

Економіка3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

НАТО та Фінляндія

НАТО розширюється на північ. Якими будуть наслідки?

НАТО розширюється на північ. Якими будуть наслідки?

Політика22 год. тому
external

М'ясорубка під Бахмутом: евакуація з лінії фронту

М'ясорубка під Бахмутом: евакуація з лінії фронту

Конфлікти2 грудня 2022 р.03:22 хв.
external

Віталій Кличко про те, як Київ переживе зиму

Віталій Кличко про те, як Київ переживе зиму

Суспільство2 грудня 2022 р.02:01 хв.
Лілія Александрова на центральній площі звільненого Херсона

Підпільниця з Херсона: Вірили, що Україна своїх не покине

Підпільниця з Херсона: Вірили, що Україна своїх не покине

Конфлікти2 грудня 2022 р.
external

"Держава - це ми": пункти незламності по-народному

"Держава - це ми": пункти незламності по-народному

Суспільство2 грудня 2022 р.07:26 хв.
Портрет Путіна на стіні в Белграді

"Якщо Україна може повернути Крим, її треба підтримати"

"Якщо Україна може повернути Крим, її треба підтримати"

Конфлікти2 грудня 2022 р.
На головну сторінку