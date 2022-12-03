Швеція видала Туреччині засудженого члена курдської партії

Стокгольм пішов на цей крок у межах виконання підписаного з Анкарою меморандуму про членство Швеції в НАТО.

Швеція у п'ятницю, 2 грудня, екстрадувала в Туреччину члена Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Анкара вважає терористичною організацією. Як пише агенція AFP, виданий Махмут Тат вже наступного дня, 3 грудня, постав перед судом у Стамбулі і був відправлений за ґрати.

За даними агенції Anadolu, Тата затримала поліція у Швеції та після проходження відповідних процедур його відправили літаком до Стамбулу. Там його затримала турецька поліція та передала до суду.

Махмут Тат, засуджений у Туреччині до шести років та 10 місяців ув'язнення, 2015 року просив притулок у Швеції, але отримав відмову.



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Позиція Туреччини щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Швеція та Фінляндія у травні відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення Росії в Україну та подали заяви на вступ до НАТО. Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відмовився дати згоду на приєднання Швеції та Фінляндії до блоку. Офіційна Анкара вимагала від Гельсінкі та Стокгольма видачі ймовірних курдських екстремістів та підозрюваних у причетності до спроби держперевороту 2016 року.

Наприкінці червня лідери Туреччини, Швеції та Фінляндії підписали спільний меморандум із десяти пунктів. Він передбачає, що сторони сформують спільний механізм для зміцнення співпраці у боротьбі з тероризмом. Після цього Альянс розпочав процедуру вступу двох країн.



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Наразі 28 із 30 держав-членів НАТО, окрім Туреччини та Угорщини, погодилися на вступ Фінляндії та Швеції до оборонного блоку. Після ратифікації документів усіма учасниками Альянсу обидві північноєвропейські країни будуть захищені статтею 5 Статуту НАТО, що закріплює принцип колективної оборони.