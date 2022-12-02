НАТО розширюється на північ. Якими будуть наслідки?

Швеція та Фінляндія хочуть вступити до Північноатлантичного альянсу якнайшвидше. DW - про їхні мотиви, внесок у структури НАТО та значення для натівської стратегії зі стримування Росії.

Розширення НАТО на північ за рахунок вступу до лав членів організації Швеції та Фінляндії значно підвищить потенціал Північноатлантичного альянсу зі стримування Росії та зміцнить безпеку союзників на всьому європейському просторі блоку від крайньої Півночі до Середземного моря. Такого висновку дійшли учасники однієї з панельних дискусій, що проходила 1 грудня в рамках Берлінської конференції з безпеки (Berlin Security Conference, BSC).

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Чому Фінляндія та Швеція вирішили вступити до НАТО

Фінляндія протягом кількох десятиліть дотримувалась політики військового нейтралітету, хоча останнім часом і розширювала співпрацю з НАТО.

"У нас є довга традиція співіснування з нашим східним сусідом, ми прагматично вибудовували відносини з Росією, - пояснив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен. - Але після вторгнення Росії в Україну в країні розгорнулася широка дискусія щодо висновків, які слід зробити з цього, і достатньо швидко стало зрозуміло, що найкращий варіант, найоптимальніше рішення - приєднання до НАТО". На даний момент, за його даними, 85 відсотків фінів підтримують вступ до НАТО. "Це навіть більше, ніж кількість прихильників НАТО у самих його країнах-членах", - зауважив міністр.

На панельній дискусії, присвяченій вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. З правого боку наліво: Філіп Брідлов, Антті Кайкконен, Пол Йонсон і ведуча Нана Брінк Фото: Nikita Jolkver/DW

У Швеції дискусії щодо цього тривали довше і почалися раніше, ніж у Фінляндії. Вирішальними були дві дати, розповів шведський міністр оборони Пол Йонсон. Перша - 17 грудня 2021 року, коли глава МЗС Росії Сергій Лавров представив свій проєкт договору про нову архітектуру безпеки в Європі, який, за словами Йонсона, фактично передбачав для Росії право вето на рішення, що ухвалюються в Європі щодо політики безпеки.

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"А крім того, - додав він, - країни НАТО мали б за цим російським планом згорнути свій потенціал до рівня 1997 року, що змусило Швецію припинити будь-яку співпрацю з країнами НАТО. Це було для нас неприйнятно".

24 лютого стало зрозуміло, що Росія готова брати на себе політичний та військовий ризик більшою мірою, ніж шведи від неї очікували, Росія знизила поріг застосування збройної сили. "Ми це вже бачили в Грузії, Сирії, Казахстані та Білорусі", - зазначив Йонсон. Вторгнення в Україну остаточно переконало Стокгольм у необхідності стати під захист п'ятої статті Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону у разі нападу на одного з його учасників.

Альянс із розширенням на північ стане сильнішим

З військової точки зору, Швеція та Фінляндія - це дві великі військові держави, які вже зараз тісно взаємодіють з НАТО, проводять спільні навчання, мають чудові військові, а також промислові можливості та структури.

Так оцінює потенціал нових членів НАТО колишній верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО у Європі Філіп Брідлов. "Зі вступом цих країн ми відразу станемо сильнішими і боєздатнішими", - заявив він нарікаючи на те, що Фінляндія та Швеція не подали заявки на вступ до НАТО раніше - після першого вторгнення Росії в Україну в 2014 році. За його оцінкою, боєздатності армій цих двох країн можуть позаздрити збройні сили деяких інших членів НАТО.

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Армії Фінляндії та Швеції

Армія Фінляндії - одна з найбільших у Європі - налічує 280 тисяч військовослужбовців, плюс мільйон добре навчених резервістів, розповів Антті Кайкконен. Артилерія, за його оцінкою, найпотужніша серед європейських партнерів по НАТО, на озброєнні ВПС країни - 64 винищувачі-бомбардувальники F35. Натомість, приміром, Німеччина лише планує замовити такі літаки у американського виробника Lockheed Martin.

"Ми завжди дуже ретельно дбали про нашу обороноздатність, були завжди напоготові - не тільки в роки "холодної війни", зберегли загальний військовий обов'язок, інвестували в нашу обороноздатність, а з 1990-х років активно розвивали співпрацю з країнами НАТО", - розповів Кайкконен. За його прогнозом, за два-три роки збройні сили Фінляндії будуть повністю інтегровані у військові структури НАТО.

На найвищому рівні також оснащення збройних сил Швеції. Є сучасні ВПС, протиракетні системи Patriot, підводні човни плюс досвід ведення бойових дій в екстремальних умовах, за низьких температур, перелічував Пол Йонсон. До 2028 року, за його словами, країна витрачатиме на оборону до трьох відсотків ВВП за схваленої в НАТО двовідсоткової норми.

На озброєнні ВПС Фінляндії 64 F35 Фото: Lockheed Martin/ZUMA/IMAGO

НАТО контролюватиме виходи з Балтійського моря

Раді розширенню НАТО на північному фланзі в Норвегії. Її міністр оборони Бйорн Арільд Грам вважає, що Фінляндія та Швеція були вже давно готові до членства в Альянсі. Норвегія готова всіляко допомогти інтеграції їхніх збройних сил у структури НАТО, надати свою територію для транзиту військ та озброєнь, які розміщуватимуться у Швеції та Фінляндії.

Територія НАТО за рахунок розширення на північ збільшиться на 16 відсотків, а довжина кордонів країн Альянсу з Росією майже подвоїться, сказав Грим. Територія союзників буде простягатися від крайньої Півночі до Середземного моря.

У майбутньому НАТО на півдні Скандинавії контролюватиме виходи з Балтійського моря і тим самим, за його словами, обмежуватиме військові можливості Росії оперувати у світовому океані. "Розширення блоку на північ підвищить наш потенціал стримування та зміцнить нашу безпеку, включаючи безпеку країн Балтії", - констатував Бйорн Арільд Грам.