США продадуть Фінляндії зброї на 320 мільйонів доларів

Постачання Фінляндії майже 90 сучасних ракет та іншого обладнання тепер має схвалити Конгрес США.

Державний департамент США схвалив продаж Фінляндії ракет та різного озброєння на суму 323 мільйони доларів (319 мільйонів євро). Про це повідомили на сайті Агентства зі співпраці в галузі безпеки та оборони США (DSCA) у понеділок, 28 листопада. Майбутню угоду тепер має схвалити Конгрес.

У поставки увійдуть 40 керованих ракет малої дальності AIM-9X Sidewinder Block II, чотири блоки тактичного наведення до них, 48 тактичних ракет AGM-154 JSOW, а також різноманітне тренувальне та допоміжне обладнання й запчастини.

Як зазначається, цей ймовірний продаж "підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів", посилить Фінляндію зброєю класу "повітря-повітря" та "повітря-земля", а також позитивно вплине на відносини США з країнами скандинавського регіону.

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Продаж на тлі підготовки Фінляндії до вступу до НАТО

"Для національних інтересів США життєво важливо допомагати Фінляндії у розвитку та підтримці потужного і готового потенціалу самооборони", - заявили у відомстві й додали, що Фінляндія не матиме труднощів із прийняттям цієї техніки в свої збройні сили.

Оголошення про продаж зброї було зроблено на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, що спонукало Фінляндію та Швецію відмовитися від нейтрального статусу та подати заявки на вступ до НАТО, зазначає агенція AFP.

Наразі 28 із 30 держав-членів НАТО, зокрема Німеччина, погодилися на вступ Фінляндії та Швеції до оборонного блоку. Після ратифікації документів усіма учасниками Альянсу обидві північноєвропейські країни будуть захищені статтею 5 Статуту НАТО, що закріплює принцип колективної оборони.