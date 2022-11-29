Члени НАТО збільшать допомогу Україні - Столтенберг

НАТО збільшить допомогу Києву для боротьби з російським агресором, однак про вступ України до Альянсу наразі не йдеться.

Союзники по Північноатлантичному альянсу (НАТО) збільшать допомогу Україні, оскільки президент РФ Володимир Путін використовує зиму як зброю під час війни, бо його війська зазнають поразки на полі бою. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг журналістам перед зустріччю міністрів країн-членів Альянсу в Бухаресті у вівторок, 29 листопада.

"Ми доставили генератори й запасні частини, і союзники допомагають відновлювати зруйновану інфраструктуру", - сказав Столтенберг, якого цитує Reuters. Він додав, що зустріч послужить платформою для збільшення західної допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України.

Рішення про вступ України до НАТО поки не на часі

Відповідаючи на питання про можливий вступ України до НАТО, генсек заявив, що зараз головний фокус на тому, щоб підтримати Київ у боротьбі проти російського вторгнення.

"Двері НАТО відкриті", - сказав Столтенберг, цитує AP. "Росія не має права вето на приєднання країн", додав він, посилаючись на нещодавній вступ Північної Македонії та Чорногорії до Альянсу. Однак наразі, за його словами, у центрі уваги має бути перемога України над Росією.

"Ми перебуваємо в розпалі війни, і тому ми не повинні робити нічого, що може підірвати єдність союзників щодо надання військової, гуманітарної та фінансової підтримки Україні, тому що ми повинні завадити Путіну перемогти", - акцентував він.

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Як очікується, у вівторок увечері міністри країн-членів НАТО проведуть зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою.