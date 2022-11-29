Кулеба закликає НАТО нарощувати виробництво зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні зустрічі міністрів країн-членів НАТО заявив, що країнам Альянсу необхідно терміново нарощувати виробництво зброї, оскільки без цього неможливо перемогти ворога на полі бою в довгостроковій перспективі. Про це він сказав в інтерв'ю виданню POLITICO .

"Поки ми ведемо битви сьогодні, маємо думати, як ми будемо вести битви завтра", - сказав Кулеба. Якщо цього не станеться, попередив він, "ми не зможемо виграти".

У вівторок і середу в Бухаресті мають відбутися перемовини міністрів НАТО, на порядку денному яких, як очікується, буде питання про те, як краще підтримувати Україну.

"Останнього разу, коли я був присутнім на міністерській зустрічі НАТО, я прийшов із трьома словами: зброя, зброя і зброя", - згадує Кулеба. "Цього разу, хоча цей запит залишається абсолютно нагальним, я конкретизую його, сказавши, що нам потрібна ППО, танки та виробничі лінії", - сказав український міністр.

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Кулеба: Треба менше покладатися на непостійних партнерів

Він зазначив, що чиновники повинні бути реалістами - і менше покладатися на непостійних партнерів. "Ми повинні дивитися в очі одному факту: у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але які не збираються продавати це в достатній кількості з політичних міркувань", - сказав він.

"Замість того, щоб розраховувати на них і витрачати місяці на спроби переконати їх, треба запускати виробництво, щоб.. ми не потрапили в залежність від примх третіх країн, які мають потрібне у запасах, але не бажають ним ділитися".

Похваливши партнерів України за їхній внесок у оборону України, Кулеба також сказав про зміни, які волів би бачити в ухваленні рішень Заходом щодо підтримки Києва.

"Ми втратили надто багато часу, і надто багато життів, і надто багато квадратних кілометрів нашої землі. Тож я думаю - сподіваюся - що мудрість переможе, що все треба робити вчасно, і не чекати, коли розгорнеться чергова трагедія, щоби хтось зміг подолати психологічні бар'єри ухвалення того чи іншого рішення про Україну", - сказав Кулеба.

Заяви про тиск на Київ щодо перемовин з РФ - перебільшені

Відповідаючи на запитання про тих, хто волів би, щоб Україна розглядала можливість перемовин з Росією, міністр сказав, що повідомлення про тиск перебільшені.

"Мушу сказати, що ця ідея м'якого тиску на Україну є значною мірою перебільшеною", - вважає Кулеба. "Я б не сказав, що його не існує, але він не взяв форми - навіть м'якого тиску", - сказав він, додавши: "Я б назвав це просто обговоренням того, що буде далі, як ми збираємося впоратися з цим разом".

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