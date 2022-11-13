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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі виступає за переговори України і РФ, але в команді президента США його позицію не поділяють.Фото: Semansky Patrick/abaca/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Команда Байдена не наполягає на діалозі України з РФ - CNN

Степан Смишляєв
13 хв. тому

Блінкен і Салліван не розділяють погляди генерала Міллі щодо дипломатичного врегулювання у війні РФ проти України. Байден каже: Нічого про Україну - без України.

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Позиція голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, який останніми тижнями рішуче виступав за пошук дипломатичного виходу з війни в Україні, не знаходить широкої підтримки з боку команди з національної безпеки президента Джо Байдена, повідомив телеканал CNN із посиланням на двох представників адміністрації президента США.

Зокрема, бачення Міллі не розділяють державний секретар США Ентоні Блінкен і радником президента США із нацбезпеки Джейк Салліван. Вони не вважають, що час для переговорів України з РФ настав.

Міллі радить скористатися моментом

9 листопада, виступаючи в Економічному клубі Нью-Йорка, Міллі високо оцінив дії Збройних сил України, яким вдалося зупинити агресію росіян, але зауважив, що повна воєнна перемога над РФ недосяжна. У ситуації, "коли є можливість вести переговори, коли можна досягти миру, скористайтесь" моментом, порадив Міллі. Ця заява прозвучала напередодні звільнення Херсона, але ще до того, як ЗСУ сили почали активно просуватися на Херсонщині.

Байден: Рішення - за українцями

"Рішення - за українцями. Нічого про Україну - без України", - у свою чергу підкреслив Байден на прес-конференції 9 листопада, коли його запитали про можливість переговорів.

За даними CNN, Держдепартамент США займає позицію, яка кардинально відрізняється від поглядів Міллі. Фактично склалася унікальна ситуація, коли військове начальство у США активніше наполягає на дипломатії, ніж самі американські дипломати, зауважує канал.

Прес-секретар американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс 10 листопада не уточнив, чи згоден Держдепартамент із позицією Міллі. Натомість він ще раз наголосив, що США підтримують президента України Володимира Зеленського. "Українці чітко дали зрозуміти, що ця війна остаточно закінчиться за столом переговорів. Росіяни час від часу висловлювали аналогічну думку", - значив Прайс.

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Салліван запевнив Київ у підтримці

Джейк Салліван 4 листопада відвідав Київ з неоголошеним візитом. Він зустрівся з Володимиром  Зеленським, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони України Олексієм Резніковим, запевнивши їх у непохитній підтримці Києва Вашингтоном. "Сполучені Штати будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно в цій боротьбі", - наголосив він під час візиту.

А 12 листопада Салліван запевнив, що США й надалі докладатимуть зусиль задля того, щоб Україна мала озброєння, необхідне для збройного протистояння з РФ. "Позиція США не змінюється, залишається такою самою, як і шість місяців тому. Ми робитимемо все можливе, щоб позиція України на полі бою зміцнювалася", - сказав Салліван журналістам.

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