Країни НАТО обіцяють посилити підтримку України

Глави МЗС країн НАТО під час переговорів у Бухаресті пообіцяли посилити підтримку України та допомогти у відновленні її енергетичної інфраструктури.

Міністри закордонних справ країн НАТО пообіцяли посилити підтримку України та допомогти у відновленні її енергетичної інфраструктури, значно пошкодженої постійними російськими ракетними ударами. Про це йдеться у заяві глав МЗС після першого дня переговорів у Бухаресті у вівторок, 29 листопада.

"Агресія Росії, включаючи її постійні та безсовісні напади на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру, позбавляє мільйони українців основних соціальних послуг", - йдеться у заяві. "Ми продовжуватимемо і надалі посилювати політичну і практичну підтримку України, у той час як вона продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність... і зберігатимемо нашу підтримку стільки, скільки буде необхідно", - зазначається у заяві.

Міністри країн НАТО також пообіцяли "допомогти Україні посилити стійкість, захистити свій народ і протистояти дезінформаційним кампаніям і брехні Росії".

"Відриті двері НАТО"

Крім того, глави МЗС підтвердили рішення саміту НАТО 2008 року про те, що Україна зрештою стане членом Альянсу. Однак про конкретні кроки, такі як надання Києву плану дій щодо членства, не йшлося. "Ми рішуче віддані політиці відкритих дверей Альянсу", - йдеться у документі, поширеному пресслужбою НАТО.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени НАТО продовжуватимуть надавати безпрецедентну підтримку Україні, зокрема в сфері протиповітряної оборони.

"Україні потрібні ППО та трансформатори"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який бере участь у зустрічі в Бухаресті, закликав західних партнерів поставити Києву системи протиповітряної оборони та трансформатори для протидії російським атакам на енергетичну інфраструктуру. "Нам потрібна протиповітряна оборона, (зенітні ракетні комплекси. - Ред.) IRIS, Hawk, Patriot, і потрібні трансформатори", - сказав він на полях засідання НАТО в Бухаресті, цитує Reuters.

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За словами Кулеби, у рамках зустрічей із міністрами закордонних справ НАТО та ОБСЄ він обговорюватиме конкретні дати та обсяги постачання Україні обладнання та комплектуючих для забезпечення енергетичних потреб на тлі російських ракетних атак. Міністр також зазначив, що нині критично важливо не лише відновити енергетичні потужності, а й забезпечити надійний захист цього обладнання від подальших атак РФ.

Напередодні Кулеба закликав країни Альянсу терміново нарощувати виробництво зброї, оскільки без цього неможливо перемогти на полі бою в довгостроковій перспективі.