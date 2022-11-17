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Запуск Росією крилатої ракети з акваторії Чорного моря, архівне фото
Запуск Росією крилатої ракети з акваторії Чорного моря, архівне фотоФото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

РФ завдала ракетних ударів по кількох областях України

Максим Сидоржевський
46 хв. тому

У Дніпрі російські війська завдали удару по заводу "Південмаш", повідомив Денис Шмигаль. Також повідомляється по ракетні удари на Харківщині та Одещині.

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Російські війська зранку в четвер, 17 листопада, завдали чергових ракетних ударів по низці областей України. Зокрема, як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ударів завдано по державному підприємству "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова" у Дніпрі, а також по об'єктах газовидобутку України.

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Повідомляється про постраждалих внаслідок обстрілів. Так, за останньою інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації, кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 14 осіб, серед яких - 15-річна дівчинка.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео очевидців ракетного удару по Дніпру. 

Також, як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, в Ізюмському районі зафіксовано ракетні влучання по об'єктах критичної інфраструктури, постраждали троє працівників цих об'єктів.

По об'єкту інфраструктури було завдано удару російською крилатою ракетою також і в Одеському районі, повідомив голова Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук. Тут також відомо про трьох постраждалих.

Окрім того, в районі Києва було збито дві крилаті ракети та кілька дронів-камікадзе типу Shahed-136.

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Запуск Росією крилатої ракети з акваторії Чорного моря, архівне фото

РФ завдала ракетних ударів по кількох областях України

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