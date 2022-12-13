  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Віктор Орбан
Віктор ОрбанФото: Geert Vanden Wijngaert/AP/picture alliance
ПолітикаУгорщина

Країни ЄС погодилися заблокувати виплати Угорщині

Ольга Лебедєва | Тетяна Кирилюк
56 хв. тому

Посли європейських країн рекомендували Раді ЄС заморозити частину виплат із бюджету ЄС, ця сума вдвічі менша, ніж рекомендована Єврокомісією.

https://p.dw.com/p/4Kt6d

У конфлікті з Угорщиною щодо дотримання демократичних стандартів посли країн Європейського Cоюзу рекомендували Раді ЄС заблокувати виплату цій країні 6,3 мільярда євро із загальноєвропейського бюджету. Про це Рада ЄС повідомила у вівторок, 13 грудня.

Утім, раніше Єврокомісія пропонувала замороження більшої суми витрат. Видання Politico зазначає, що посли ЄС погодилися скоротити обсяг заморожених коштів Угорщини в обмін на зняття цією країною вето з низки ключових питань, зокрема затвердження пакета макрофінансової допомоги Україні на 18 мільярдів євро. Вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана призвело до того, що країни ЄС пом'якшили передбачувану зупинку фінансування, і цей результат означає перемогу Орбана, пише видання.

Читайте також: Експерт: Угорщина не змінить свого ставлення до Росії найближчим часом

Єврокомісія рекомендувала заморозити виплату 13 мільярдів євро

Наприкінці листопада Єврокомісія виступила проти виплати Угорщині допомоги в розмірі понад 13 мільярдів євро. Регулятор схвалив плани Будапешта щодо використання допомоги ЄС для подолання економічних наслідків пандемії, але рекомендував не виплачувати зарезервовані для цього кошти на суму 5,8 мільярда євро до виконання всіх умов. Одночасно Єврокомісія закликала всі країни ЄС заморозити виплату Угорщині 7,5 мільярда євро, призначених для вирівнювання рівня життя в країнах Євросоюзу.

У Брюсселі вже неодноразово звинувачували уряд Орбана в порушенні принципів ЄС у сфері прав людини, демократичних стандартів і боротьби з корупцією. При цьому Єврокомісія попереджала про можливість уперше застосувати механізм верховенства права ЄС, який дозволяє скоротити виплати країні з бюджету Євросоюзу.

Рішення ЄС стане важким ударом для Будапешта, оскільки обіцяні йому виплати становлять кілька відсотків прогнозованого ВВП Угорщини цьогоріч. Експерти також вказують на серйозність можливих наслідків через конфлікт між Єврокомісією та Угорщиною через можливість Будапешта заблокувати рішення ЄС, для ухвалення яких потрібна одностайність, зокрема, санкції проти Росії або допомогу Україні.

Читайте також: Угорщина - центр російського шпигунства у ЄС?

Угорщина заблокувала пакет допомоги ЄС Україні

6 грудня Угорщина заблокувала пакет допомоги Європейського Союзу для України на 2023 рік на суму 18 мільярдів євро. Перед Радою ЄС постало завдання якнайшвидше домовитися, щоб отримати змогу задіяти для допомоги Україні необхідні їй кошти, які 26 країн-членів уже погодили з Єврокомісією.

12 грудня президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила, що усі країни-члени ЄС підтримали програму макрофінансової допомоги для України

Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

В ЄС не дійшли згоди щодо обмеження ціни на газ

В ЄС знову не домовилися щодо стелі цін на газ

Конфлікти10 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Слогани опозиції на фасаді офісу російського Міжнародного інвестиційного банку у Будапешті

Угорщина - центр російського шпигунства у ЄС?

Угорщина - центр російського шпигунства у ЄС?

Політика9 год. тому
Німецький паспорт

Хто виграє від спрощеного надання громадянства Німеччини

Хто виграє від спрощеного надання громадянства Німеччини

Міграція13 год. тому
Жозеп Боррель

ЄС має намір узгодити дев'ятий пакет санкцій упродовж тижня

ЄС має намір узгодити дев'ятий пакет санкцій упродовж тижня

Політика15 год. тому
Віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі

Корупційний скандал у Європарламенті: що відомо

Корупційний скандал у Європарламенті: що відомо

Корупція12 грудня 2022 р.
Сен-Жан-Кап-Ферра в окрузі Ніцца з віллами багатіїв

VIP-"біженці": українські олігархи на Лазуровому березі

VIP-"біженці": українські олігархи на Лазуровому березі

Суспільство12 грудня 2022 р.
external

"У хаті 3-5 градусів…": як виживають мешканці Бахмута

"У хаті 3-5 градусів…": як виживають мешканці Бахмута

Конфлікти12 грудня 2022 р.02:51 хв.
На головну сторінку