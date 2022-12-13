Країни ЄС погодилися заблокувати виплати Угорщині

У конфлікті з Угорщиною щодо дотримання демократичних стандартів посли країн Європейського Cоюзу рекомендували Раді ЄС заблокувати виплату цій країні 6,3 мільярда євро із загальноєвропейського бюджету. Про це Рада ЄС повідомила у вівторок, 13 грудня.

Утім, раніше Єврокомісія пропонувала замороження більшої суми витрат. Видання Politico зазначає, що посли ЄС погодилися скоротити обсяг заморожених коштів Угорщини в обмін на зняття цією країною вето з низки ключових питань, зокрема затвердження пакета макрофінансової допомоги Україні на 18 мільярдів євро. Вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана призвело до того, що країни ЄС пом'якшили передбачувану зупинку фінансування, і цей результат означає перемогу Орбана, пише видання.

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Єврокомісія рекомендувала заморозити виплату 13 мільярдів євро

Наприкінці листопада Єврокомісія виступила проти виплати Угорщині допомоги в розмірі понад 13 мільярдів євро. Регулятор схвалив плани Будапешта щодо використання допомоги ЄС для подолання економічних наслідків пандемії, але рекомендував не виплачувати зарезервовані для цього кошти на суму 5,8 мільярда євро до виконання всіх умов. Одночасно Єврокомісія закликала всі країни ЄС заморозити виплату Угорщині 7,5 мільярда євро, призначених для вирівнювання рівня життя в країнах Євросоюзу.

У Брюсселі вже неодноразово звинувачували уряд Орбана в порушенні принципів ЄС у сфері прав людини, демократичних стандартів і боротьби з корупцією. При цьому Єврокомісія попереджала про можливість уперше застосувати механізм верховенства права ЄС, який дозволяє скоротити виплати країні з бюджету Євросоюзу.

Рішення ЄС стане важким ударом для Будапешта, оскільки обіцяні йому виплати становлять кілька відсотків прогнозованого ВВП Угорщини цьогоріч. Експерти також вказують на серйозність можливих наслідків через конфлікт між Єврокомісією та Угорщиною через можливість Будапешта заблокувати рішення ЄС, для ухвалення яких потрібна одностайність, зокрема, санкції проти Росії або допомогу Україні.

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Угорщина заблокувала пакет допомоги ЄС Україні

6 грудня Угорщина заблокувала пакет допомоги Європейського Союзу для України на 2023 рік на суму 18 мільярдів євро. Перед Радою ЄС постало завдання якнайшвидше домовитися, щоб отримати змогу задіяти для допомоги Україні необхідні їй кошти, які 26 країн-членів уже погодили з Єврокомісією.

12 грудня президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила, що усі країни-члени ЄС підтримали програму макрофінансової допомоги для України.