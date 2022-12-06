У Брюсселі гарантують Україні 18 мільярдів євро макрофіну

Попри вето Угорщини на надання макрофінансової допомоги Україні, високопоставлені представники Євросоюзу обіцяють, що Київ отримає обіцяні 18 мільярдів євро на 2023 рік. Про це на пресконференції за підсумками ради міністрів фінансів країн ЄС у вівторок, 7 грудня, заявили міністр фінансів Чехії, що головує в ЄС, Збинек Станюра і заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Вони наголосили, що країни ЄС сповнені рішучості працювати над тим, щоб це фінансування надійшло до України вже у січні. "Всі міністри фінансів, крім одного, готові рухатися вперед і шукати шляхи для досягнення цієї мети, - сказав Домбровскіс. - Ми не можемо допустити, щоб одна країна ЄС затримала цю фінансову допомогу. Ми повинні її доставити, і ми її доставимо. Гроші підуть в Україну, незалежно від того, візьмуть у цьому участь 27 чи 26 держав".

Єврокомісія вже може розпочати процес

Станюра повідомив, що один із трьох необхідних фінансових заходів все ж таки вжили, оскільки для нього за протоколом було достатньо голосів переважної більшості. Завдяки цьому Єврокомісія вже може розпочати процес отримання позик, щоб надати фінансову підтримку Україні у перші дні 2023 року. "Поправка до фінансового регулювання, погоджена сьогодні, дозволить Єврокомісії підготувати фінансову інфраструктуру, щоб кошти швидко надійшли в Україну на початку січня, як тільки буде досягнуто політичної угоди щодо пакету в 18 млрд євро", - підтвердив Домбровскіс.

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Він зазначив, що Єврокомісія розглядає два варіанти фінансової допомоги Україні: або за рахунок гарантій із бюджету ЄС, або за рахунок національних гарантій країн Євросоюзу. "Ми робимо все можливе, щоб гроші дійшли до України, будь то план "А" або план "Б", будь-якою ціною", - погодився Станюра. Однак без схвалення однієї з держав процес збору коштів може виявитися більш тривалим і складним.

Допомога Угорщині безпосередньо пов'язана з допомогою України

Надання Україні нового пакету макрофінансової допомоги він безпосередньо пов'язав із виділенням коштів для Угорщини – ці пропозиції Єврокомісії рада міністрів фінансів ЄС розглядає одним пакетом, наголосив глава чеського мінфіну. "Якщо не буде погоджено один пункт, не буде погоджено нічого", - заявив він.

Таким чином, міністри фінансів зняли з порядку денного рішення про 7,5 мільярда євро, призначених для Угорщини з фондів ЄС, а також відклали ухвалення рішення про виділення 5,8 мільярда євро для Будапешта з фонду постковідного економічного стимулювання. Раніше Єврокомісія через корупційні ризики заморозила кошти у розмірі 65 відсотків від усіх фондів, виділених Угорщині з бюджету ЄС до кінця 2027 року. У сукупності ці кошти становлять майже 9 відсотків передбачуваного ВВП Угорщини 2022 року, пише агентство Reuters.

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Наразі рада міністрів фінансів ЄС звернулася до Єврокомісії з проханням швидко провести ще одну оцінку ситуації в Угорщині до кінця тижня. "Чехія, як країна, яка головує в ЄС, повністю віддана пошуку компромісу, і я впевнений, що ми досягнемо його за кілька днів", - запевнив Станюра. Міністри можуть завершити обговорення цієї теми або по відеозв'язку наступного тижня, або на екстреній особистій зустрічі тижнем пізніше.

9 листопада Єврокомісія запропонувала виділити пакет екстреної макрофінансової допомоги Україні на загальну суму до 18 мільярдів євро.