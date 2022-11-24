Європарламент схвалив 18 мільярдів євро допомоги Україні

Європарламент проголосував за надання Україні макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро у 2023 році.

Парламент Європейського Союзу на сесії у Страсбурзі в середу, 24 листопада, проголосував за надання Україні пакету макрофінансової допомоги на загальну суму 18 мільярдів євро протягом 2023 року. Відповідну постанову підтримали 507 євродепутатів, проголосували проти - 38, ще 26 політиків утрималися. Новий пакет допомоги передбачає використання бюджету Європейського Союзу як гарантії для залучення коштів для Києва та вимагає одностайної підтримки 27 держав-членів ЄС.

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Відновлення зруйнованого війною

Допомога виділяється на відновлення найважливіших функцій та інфраструктури, зруйнованих внаслідок російської агресії, а також на потреби населення. Йдеться, зокрема, про критичну інфраструктуру - системи енерго- та водопостачання, транспортні мережі, дороги і мости, медичні установи, школи та житло для переміщених осіб.

"Україна бореться за європейські цінності. Європарламент та Європейський Союз продемонстрували виняткову солідарність з Україною на гуманітарному, військовому та фінансовому фронтах. Важливо, що ми надали Україні статус кандидата у члени ЄС", - сказала речник Європарламенту Роберта Мецола.

ЄС очікує від України структурних реформ

Євросоюз прагне підтримати макрофінансову стабільність української держави, а також профінансувати структурні реформи, включаючи зміцнення інституцій України, підвищення прозорості та ефективності державного управління на всіх рівнях. Європарламентарі вказують на необхідність антикорупційної та судової реформ, дотримання верховенства закону, модернізації національних та місцевих інституцій в Україні.

Парламент ЄС також розраховує, що за допомогою цих коштів нормативно-правова база України буде приведена у відповідність до нормативно-правової бази Європейського Союзу для інтеграції України в єдиний ринок ЄС, а також для посилення її економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності.

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Фінансова допомога у вигляді довгострокових позик надається на суму до 18 мільярдів євро на період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року з можливістю здійснити виплати до 31 березня 2024 року. Новий пакет має бути схвалений одноголосно Радою ЄС з економічних та фінансових питань 6 грудня.

З початку повномасштабного російського вторгнення Європейський Союз і країни, що входять до нього, надали Україні 19,7 млрд євро, більшу частину яких склала макрофінансова допомога.