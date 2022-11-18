З лютого Україна отримала 23 млрд доларів допомоги - Шмигаль

268-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 18 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 17 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 18 листопада (час київський).

++21:01++

В Києві та Київськй області більше не застосовуються додаткові аварійні відключення електроенергії, повідомили в "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

"НЕК "Укренерго" вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками", - йдеться в повідомленнях.

Водночас постачальники послуг вкотре нагадують користувачам про необхідність споживати електроенергію помірно.

++20:46++

Росія перекидає деякі підрозділи своїх військових з Херсонського напрямку на Луганщину. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"За наявною інформацією, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку", - йдеться в повідомленні.

++19:28++

З початку повномасштабної російської агресії Україна отримала понад 23 мільярди доларів міжнародної фінансової допомоги. Про це повідомив прем’єр-міністр України під час засідання уряду у п’ятницю, 18 листопада.

"Від початку повномасштабної війни ми отримали понад 23 мільярди доларів міжнародної фінансової допомоги. Із них 4,8 мільярда від Європейського Союзу та 8,5 мільярда від Сполучених Штатів", – сказав Шмигаль.

За його словами, ці кошти використовують для критично важливих бюджетних видатків, зокрема виплат бюджетникам, пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, одержувачам субсидій та громадам.

++18:40++

Україна очікує вже наступного тижня отримати черговий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 2,5 мільярда євро, заявив у п'ятницю, 18 листопада, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками переговорів у Києві з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, повідомляє пресслужба уряду.

В ході зустрічей з Домбровськісом, українські посадовці також привітали ініціативу Єврокомісії щодо виділення Україні в 2023 році ще 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Як повідомив за підсумками переговорів Шмигаль, Київ сподівається отримати першу частину нового фінансування Європейського Союзу вже у січні 2023 року.

++18:17++

Шмигаль: Майже половина енергетичної системи виведена з ладу

Внаслідок останніх масованих ракетних ударів військ РФ з ладу виведена майже половина енергетичної системи України. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом у п'ятницю, 18 листопада.

"Росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв’язку, - сказав він. - Тільки протягом 15 листопада Росія випустила по українським містам близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу".

Він наголосив, що за таких обставин Україна потребує додаткової підтримки з боку партнерів: як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів для закупівлі газу та іншої підтримки енергетичного сектору.

++17:43++

В Україні готують до роботи ЗРК HAWK для посилення протиповітряної оборони країни. Про це в ефірі національного марафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Бачимо, що вже працюють і NASAMS, і IRIS-T на фронті. Очікуємо, що запрацює і система HAWK, яка зараз вже готується до того, щоб стати в бойові порядки Повітряних сил. У такий спосіб посилюватимемо існуючу систему ППО", – сказав Ігнат.

За його словами, наразі основу української системи ППО бстановлять застарілі радянські системи. "Це основа, яка сьогодні працює, яка збиває оті, наприклад, 75 ракет. Колись вдається краще, колись гірше", – додав він.

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++17:22++

Міністерство закордонних справ Нідерландів викликало посла Росії в країні після заяв МЗС РФ про нібито політичну вмотивованість рішення Окружного суду Гааги у справі щодо збиття малайзійського Боїнга, що виконував рейс MH17.

"Таким чином Росія дискредитує нідерландську конституційну державу. Це абсолютно неприйнятно. Тому сьогодні вдень викликали російського посла і затребували пояснень", - зазначили в МЗС Нідерландів.

17 листопада, після оприлюднення рішення суду у справі про збиття літака, російське зовнішньополітичне відомство випустило заяву, в якій назвало судовий процес політично вмотивованим і таким, що може стати "одним із найскандальніших в історії судочинства", стверджуючи, що в основу вердикту лягли нібито "неузгоджені й сумнівні доводи обвинувачення".

++16:39++

18 листопада у Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії. Існуючі графіки обмежень наразі не діють, повідомляє Київська міська дердавна адміністрація.

Під час відключення електроенергії у місті не працюють електросирени сповіщення про повітряну тривогу, попереджають у КМДА.

++16:20++

Кількість жертв ракетного обстрілу військами РФ міста Вільнянськ Запорізької області зросла до 10, троє з них – діти. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Три удари ракетами С-300 по місту російські війська завдали вночі 17 листопада. Одна з ракет влучила в двоповерховий житловий будинок, у якому мешкали 10 людей. Також внаслідок обстрілу постраждали території та будівлі об’єкту критичної інфраструктури.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).

++15:35++

Ексголова Бундестагу визнав помилки Німеччини щодо Путіна

Колишній голова Бундестагу та ексміністр фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) визнав, що німецькі політики припустилися в минулому помилок щодо Росії та агресивних намірів її президента Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Handelsblatt.

Вольфґанґ Шойбле Фото: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

"Я міг би поглянути, що коїть Росія в Чечні. Або прислухатися до тодішнього президента Польщі Леха Качинського. Після нападу Росії на Грузію той застеріг: спочатку Грузія, тоді - Україна, потім - Молдова, далі - країни Балтії, а затим - Польща. Він мав рацію", - зазначив Шойбле.

Однопартієць ексканцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) назвав "примітним" той факт, що вона навіть зараз не може визнати помилок у політиці щодо Росії. "Путін публічно заявив, що розпад Радянського Союзу був найбільшою катастрофою і що він хоче виправити це", - зауважив політик.

++15:27++

Українські експерти вже працюють на місці падіння ракети на сході Польщі, яке сталося 15 листопада та забрало життя двох осіб. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Українські експерти вже працюють на місці трагедії у Пшеводуві, спричиненій російським ракетним терором проти України. Я вдячний польській стороні за надання їм доступу", - написав він у в Twitter, додавши, що співпраця між Києвом і Варшавою продовжуватиметься "у відкритому та конструктивному ключі, як це роблять найближчі друзі".

Раніше голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера, повідомив, що обговорювалися два можливих формати участі українських експертів в розслідуванні: або Україна подасть міжнародний запит про правову допомогу або генеральний прокурор Польщі може створити міжнародну групу слідчих. "Наразі українська сторона не подавала запит про правову допомогу, ведуться переговори - можливо, вони вже завершені - про міжнародну групу", - сказав він TVN24, цитує агенція dpa.

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++15:05++

ЄС заморозив російські активи на майже 70 мільярдів євро

Європейський Союз уже заморозив російські активи на близько 68 мільярдів євро, повідомляє американське видання Politico з посиланням на внутрішній документ Європейської комісії в своєму розпорядженні.

Близько 50 мільярдів цих коштів перебувають у Бельгії, ще 5,5 мільярда - у Люксембурзі. На ці країни разом із Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією припадає понад 90 відсотків заморожених активів.

Крім того, Єврокомісія очікує, що найближчим часом Рада ЄС визнає ухилення від санкцій злочином, що полегшить процедуру конфіскації в разі обвинувального вироку. Складнощі з цим виникають, зокрема, у Польщі, яка вважає необхідним ухвалити відповідний національний закон для реалізації ініціативи.

++14:48++

Ультраправі республіканці хочуть припинити допомогу США Україні

Представники ультраправого крила Республіканської партії на чолі з конгресвумен Марджорі Тейлор Грін оголосили про намір боротися в Палаті представників за припинення військової допомоги Україні з боку США.

Будівля Конгресу США Фото: J. Scott Applewhite/AP/dpa/picture alliance

На пресконференції з іншими членами нижньої палати Конгресу США 17 листопада Грін заявила, що ініціювала голосування за резолюцію, яка вимагатиме від адміністрації президента Джо Байдена надати всі документи, пов'язані з безпековою допомогою, яку вже виділили Україні. "Чи є Україна зараз 51-м штатом Сполучених Штатів Америки і яку позицію займає (український президент Володимир.- Ред.) Зеленський в нашому уряді?" - запитала Грін. "Я не голосуватиму за жоден долар для України", - додав конгресмен Метт Гетц.

Ця пропозиція не знайшла підтримки серед керівництва Республіканської партії, зазначає американський телеканал CNN. Водночас ультраправі республіканці активно посилалися на попередню обіцянку лідера партії в нижній палаті Конгресу Кевіна Маккарті більше не виписувати Україні "порожніх чеків", хоча згодом сам Маккарті пояснив, що просто волів би забезпечити ретельніший нагляд за будь-якими витратами.

Крім того, Республіканці анонсували розслідування щодо президента США Джо Байдена.

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++14:29++

Після відступу з правого берега Дніпра на Херсонщині російські війська продовжують приділяти першочергову увагу перегрупуванню та підготовці оборонних рубежів на більшості ділянок фронту, йдеться у щоденному звіті військової розвідки міністерства оборони Великобританії.

"Російські підрозділи побудували нові системи траншей біля адмінкордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями. Деякі з цих місць знаходяться на відстані до 60 кілометрів від нинішньої лінії фронту, що дозволяє припустити, що російські військові проводять підготовку на випадок подальших великих проривів українських військ", - сказано в ньому.

Британські розвідники не виключають, що Росія спробує перекинути частину сил, виведених із Херсона, для посилення та розширення своїх наступальних операцій у районі Бахмута на Донеччині.

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++14:04++

Президент Росії Володимир Путін провів засідання Ради безпеки РФ, як повідомляють російські ЗМІ, - вперше від початку війни в Україні в очному форматі, а не відеозв'язком.

++13:48++

Австралія вимагає від Росії видати засуджених у справі MH17

Австралія вимагає від Росії видати засуджених у справі щодо збиття пасажирського літака над Донбасом у липні 2014 року. Про це сказала журналістам міністерка закордонних справ країни Пенні Вонг.

Уламки літака рейсу MH17, збитого в небі над Донбасом у липні 2014 року Фото: Peter Dejong/AP Photo/dpa/picture alliance

"Ми закликаємо Росію видати засуджених, щоб ті могли постати перед судом за свої жахливі злочини", - наголосила вона. Міністерка додала, що вирок окружного суду Гааги в справі щодо збиття літака рейсу MH17 підтверджує: Росія відповідальна за цю катастрофу. Відмова від видачі засуджених, на її думку, викриває президента РФ Володимира Путіна. "Ми хотіли б сказати Росії: світ знає, що ви приховуєте вбивць, і це дещо говорить про вас, пане Путін", - заявила пізніше Вонг в інтерв'ю австралійській телекомпанії ABC.

У РФ вирок суду назвали "політично вмотивованим", а видавати засуджених росіян не збираються, посилаючись на те, що російська конституція прямо забороняє видавати своїх громадян іноземним державам.

++13:30++

У міністерстві закордонних справ України відповіли на заяву угорського міністра Петера Сіярто, який закликав лідерів Європейського Союзу, що просували санкції щодо РФ, піти у відставку, бо ті нібито шкодять самому ЄС, а не Росії.

"Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) від 5,5 до 9 відсотків; зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35 відсотків; скорочення експорту нафти до ЄС на 90 відсотків до кінця року; вихід майже тисячі іноземних компаній, які складали 40 відсотків ВВП; інфляція на рівні 22 відсотки; неможливість імпортувати технології та комплектуючі частини; стрімке скорочення виробництва; знецінення ринку капіталу. Російська економіка відкотилася на 30 років назад", - написав речник українського МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

++13:14++

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити всі потреби Збройних сил у бронежилетах та шоломах.

За його словами, український бізнес здатен практично самостійно виготовляти шоломи та бронежилети, які відповідають четвертому та шостому класу захисту за стандартами Північноатлантичного альянсу (НАТО). "Наразі в Україні відсутня можливість виробляти тільки один специфічний компонент, оскільки немає відповідних технологій у хімічній промисловості. Впевнений, з часом і цю проблеми вітчизняний бізнес вирішить", - написав Резніков у Facebook.

Крім того, він нагадав, що українські виробники розробили бронежилет спеціально для жінок. "Йому немає аналогів. Після завершення циклу випробувань він піде у війська", - написав Резніков.

++12:48++

Слідчі Швеції знайшли докази диверсії на "Північних потоках" - сліди вибухівки

При розслідуванні вибухів на "Північних потоках" слідчі виявили сліди вибухівки. Про це повідомили в прокуратурі Швеції.

Північний потік Фото: Hannibal Hanschke/REUTERS

Проведений аналіз виявив "сліди вибухових речовин на кількох знайдених сторонніх предметах", що підтверджує версію про зумисне пошкодження газогонів.

Детальніший аналіз триває. "Подальша перевірка визначить, чи можуть бути встановлені будь-які підозрювані", - сказали в прокуратурі.

++12:30++

Словаччина передала Україні сьому гаубицю Zuzana-2

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що в Україну доставлена сьома гаубиця Zuzana-2.

Перші чотири з восьми обіцяних Братиславою самохідних артилерійських установок Zuzana прибули до України в середині серпня.

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++12:07++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Ердоган подякував Путіну за продовження "зернової угод" та додав, що дипломатичні зусилля задля припинення війни в Україні мають бути відновлені. Він також заявив, що нещодавня зустріч між американськими та російськими спецслужбами була важливою для запобігання "неконтрольованої" ескалації, повідомляє Reuters.

Напередодні агенція Bloomberg повідомила з посиланням на лист міністерства транспорту Туреччини світовим вантажовідправникам, що з 1 грудня країна закриє прохід протокою Дарданелли для незастрахованих суден, які перевозять нафту. Це пов'язано з тим, що з 5 грудня Європейський Союз і Великобританія запроваджують санкції проти російських нафтових поставок, які суттєво вплинуть на доступність стандартного галузевого страхування. В умовах санкцій танкери, як і раніше, зможуть отримати страхове покриття, але за умови, що вантажі, які вони перевозять, придбані за нижчою ціною за ще не визначений ліміт.

++11:46++

Україна витратила 420 мільйонів гривень на програму Grain from Ukraine

У рамках програми Grain from Ukraine Україна закупила зерно на понад 400 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в інтерв'ю DW.

Експорт зерна з України Чорним морем Фото: Mehmet Emin Calsikan/REUTERS

Зерно для перших двох кораблів у рамках цієї ініціативи закупили за рахунок державних коштів України, для інших суден витрати на нього покриють країни-партнери.

"Перші два кораблі - це зерно, що закупила Україна. Йдеться про 50 тисяч тонн зерна, на закупівлю якого Україна витратила 420 мільйонів гривень з резервного фонду. А фрахт - це кошти, зокрема, Японії та Німеччини", - розповів міністр.

Читайте інтерв'ю детальніше: Україна хоче зробити "зернову ініціативу" безстроковою

++11:11++

Папа Римський Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоби стати посередником між Росією і Україною та покласти край війні.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він у можливість примирення між Москвою і Києвом, понтифік закликав усіх не здаватися. "Але кожен повинен взяти на себе зобов'язання демілітаризувати серця, починаючи з власного, а потім розрядити, роззброїти насильство. Ми всі повинні бути пацифістами. Бажати миру, а не просто перемир'я, яке може слугувати лише для переозброєння. Справжнього миру, який є плодом діалогу", - сказав він в інтерв'ю щоденній італійській газеті La Stampa.

++10:47++

Європарламент намірився визнати РФ спонсоркою тероризму

В Європейському парламенті триває підготовка до ухвалення резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму. 17 листопада політичним групам Європарламенту вдалося погодити текст відповідної резолюції, повідомив депутат ЄП і колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

Депутати Європарламенту хочуть підготувати ґрунт для того, щоби президент РФ Володимир Путін був притягнутий до відповідальності за злочини в Україні перед міжнародним трибуналом Фото: Mikhail Metzel/Sputnik/dpa/picture alliance

Резолюцію законодавці розглядатимуть 23 листопада. "Оголошуючи Росію державою-спонсором тероризму, депутати Європарламенту хочуть підготувати підґрунтя для того, щоб (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін та його уряд були притягнуті до відповідальності за злочини перед міжнародним трибуналом", - йдеться в повідомленні на сайті ЄП.

++10:29++

Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс приїхав до України

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс приїхав до України з неанонсованим візитом. Він планує обговорити на зустрічах з президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між Європейським Союзом та Україною, а також фінансову підтримку Євросоюзом України в 2023 році.

++10:08++

Вночі Росія обстріляла село Зарічне в Запорізькому районі ракетами С-300, внаслідок чого був пошкоджений будинок культури. Постраждалих немає, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Тим часом у Вільнянську Запорізької області тривають аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару РФ по житлових будинках 17 листопада. Станом на ранок виявили тіла ще двох загиблих. Таким чином, наразі відомо вже про дев'ятьох загиблих.

++09:39++

Польща розраховує отримати результати розслідування щодо падіння ракети на її території поблизу з кордоном України кількома найближчими днями, повідомив речник міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна в інтерв'ю американському телеканалу CNN. Він нагадав, що українські слідчі також будуть допущені до експертизи. "Російська загроза є прямою не лише для України, але також для Польщі та інших європейських держав. Ця війна проти всіх нас, проти наших цінностей, проти Європи, проти нашого стилю життя", - сказав він.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що українські експерти будуть допущені до спостереження за розслідуванням, "але коли йдеться про участь у процесах і доступу до документів та інформації, це вимагає конкретних договірних підстав у сфері міжнародного права та міжнародних угод".

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++09:12++

Англійський вуличний художник, який працює під псевдонімом Banksy, опублікував відео нанесення графіті в Україні - переважно на зруйнованих будівлях на Київщині.

Воно супроводжується виконанням жінками на бандурі в підземному переході на Майдані Незалежності в Києві пісні "Червона Рута" та коментарями місцевих жителів. Наприкінці відеоролика митець висловлює свою солідарність з українським народом.

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++08:45++

Російські війська на сході Херсонської області, "ймовірно, частково вразливі" для українського контрнаступу, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному звіті. Через ці території проходить кілька основних наземних ліній зв'язку з окупованими РФ територіями на півдні України. Супутникові знімки вказують, що російські війська займають оборонні позиції вздовж деяких з цих ліній. Обмежена кількість якісних автомобільних доріг і залізниць у цьому районі, зокрема тих, що з'єднують анексований Крим з материком, створює потенційні "вузькі місця", зазначають аналітики ISW. Вони припускають, що українським силам вдасться перешкодити зусиллям Росії зміцнити та утримати оборонні рубежі.

++08:20++

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію з закликом до Росії вивести своїх військових та інший персонал із Запорізької атомної електростанції, а також припинити "всі дії щодо та на території" українських ядерних об'єктів, повідомляють агентства AFP і Reuters із посиланням на знайомих із документом дипломатів.

За резолюцію, запропоновану Канадою та Фінляндією, проголосували представники 24 з 35 країн-учасниць ради. Росія та Китай виступили проти.

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++07:50++

За даними генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), 17 листопада Росія завдала п'ять авіаційних і 27 ракетних ударів, а також здійснила понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ракетних ударів постраждали об'єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області, Вільнянськ - Запорізької, Дніпро та Нікополь - Дніпропетровської, Очаків - Миколаївської та Одеса. ЗСУ за добу збили чотири російські крилаті ракети, дві керовані авіаційні ракети та п'ять безпілотників "Шахед-136" іранського виробництва.

Війська РФ продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Українські військові відбили вчора атаки в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка - Донецької.

"В Білгородській області РФ розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії "Вагнер". Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК "Вагнер" терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати. Збори планується проводити партіями по 25 відсотків працівників зазначеної категорії від комбінату. По завершенню - учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою компанією", - йдеться у ранковому зведенні генштабу.

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++07:30++

Шість країн готові долучитися до ініціативи Grain from Ukraine

Президент України Володимир Зеленський повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні, що до ініціативи Grain from Ukraine готові долучитися шість країн. "Маємо згоду таких країн, як Німеччина, Польща, Бельгія, Японія, Туреччина, США, долучитися до роботи ініціативи. Але це ті, хто вже ухвалив рішення. Країн-учасниць буде більше", - сказав він. Більше деталей президент пообіцяв згодом. "Сенс дуже простий і максимально конкретний. Усі країни світу разом з Україною можуть забезпечити постачання продовольства для тих у світі, хто найбільше страждає від дефіциту їжі", - пояснив Зеленський.

3 листопада він створив робочу групу з підготовки пропозицій щодо надання допомоги державам, які потерпають від гострої продовольчої кризи. 17 листопада стало відомо, що уряд Німеччини фінансово підтримає доставку пшениці, яку Україна пожертвує Ефіопії. Берлін профінансує транспортні витрати на 14 мільйонів доларів. Переданого зерна 1,6 мільйона жителів країни вистачить на місяць. 25 тисяч тонн пшениці мають бути доставлені з порту Одеси до Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй.

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У відеозверненні за підсумком 267-го дня війни Зеленський також повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки РФ 17 листопада без електрики залишилися 10 мільйонів українців. Найбільше - у Вінницькій області, на Одещині, Сумщині та в Києві.

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