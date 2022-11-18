Вирок у справі MH17: Нідерланди вимагають пояснень від РФ

В Амстердамі вважають, що закиди Москви щодо судового процесу дискредитують Нідерланди і є неприйнятними.

Міністерство закордонних справ Нідерландів викликало посла Росії в країні після заяв МЗС РФ про нібито політичну вмотивованість рішення Окружного суду Гааги у справі щодо збиття малайзійського Боїнга, що виконував рейс MH17, повідомила у п'ятницю, 18 листопада, агенція AFP.

"Таким чином Росія дискредитує нідерландську конституційну державу. Це абсолютно неприйнятно. Тому сьогодні вдень викликали російського посла і затребували пояснень", - зазначили в МЗС Нідерландів.

Позиція Москви

17 листопада, після оприлюднення рішення суду у справі про збиття літака, російське зовнішньополітичне відомство випустило заяву, в якій назвало судовий процес таким, що може стати "одним із найскандальніших в історії судочинства", стверджуючи, що в основу вердикту лягли нібито "неузгоджені й сумнівні доводи обвинувачення".

Окрім того, у заяві російського зовнішньополітичного відомства зазначалося, що хід та підсумки процесу нібито "свідчать про те, що його основою було політичне замовлення для підкріплення версії про причетність Росії до трагедії, яку просувала Гаага і її соратники у Спільній слідчій групі".

"Глибоко шкодуємо, що Окружний суд Гааги знехтував принципами неупередженого правосуддя на догоду поточній політичній кон'юнктурі, завдавши тим самим серйозного репутаційного удару по всій судовій системі Нідерландів", - зазначили в МЗС РФ.

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Вирок суду

Окружний суд Гааги визнав громадян РФ Ігоря Гіркіна (колишнього "міністра оборони" самопроголошеної "ДНР", відомого як Стрєлков) і Сергія Дубинського (генерал-майора на прізвисько Похмурий), а також громадянина України Леоніда Харченка (Крот) винними у катастрофі лайнера Boeing 777 малайзійських авіаліній, яка сталася 17 липня 2014 року. Усіх трьох заочно засудили до довічного ув'язнення. Ще один підозрюваний громадянин РФ - полковник Олег Пулатов (Гюрза) - був визнаний невинуватим.

Згідно з висновками слідства, троє засуджених сприяли доставці знаряддя злочину - зенітного ракетного комплексу "Бук" - з Росії на окуповану територію України та координували дії його розрахунку, тим самим відігравши ключову роль у вбивстві всіх 298 пасажирів літака. Суд визнав доведеним, що літак збили саме російським "Буком".

Австралія вже вимагає від Росії видати засуджених у справі, а Україна - притягнути до відповідальності замовників злочину.

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