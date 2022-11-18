  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Реконструкція уламків рейсу MH17
В МЗС Нідерландів викликали посла Росії через закиди МЗС РФ на адресу суду в ГаазіФото: Piroschka van de Wouw/REUTERS
КонфліктиНідерланди

Вирок у справі MH17: Нідерланди вимагають пояснень від РФ

Степан Смишляєв
27 хв. тому

В Амстердамі вважають, що закиди Москви щодо судового процесу дискредитують Нідерланди і є неприйнятними.

https://p.dw.com/p/4JknJ

Міністерство закордонних справ Нідерландів викликало посла Росії в країні після заяв МЗС РФ про нібито політичну вмотивованість рішення Окружного суду Гааги у справі щодо збиття малайзійського Боїнга, що виконував рейс MH17, повідомила у п'ятницю, 18 листопада, агенція AFP.

"Таким чином Росія дискредитує нідерландську конституційну державу. Це абсолютно неприйнятно. Тому сьогодні вдень викликали російського посла і затребували пояснень", - зазначили в МЗС Нідерландів.

Позиція Москви 

17 листопада, після оприлюднення рішення суду у справі про збиття літака, російське зовнішньополітичне відомство випустило заяву, в якій назвало судовий процес таким, що може стати "одним із найскандальніших в історії судочинства", стверджуючи, що в основу вердикту лягли нібито "неузгоджені й сумнівні доводи обвинувачення".

Окрім того, у заяві російського зовнішньополітичного відомства зазначалося, що хід та підсумки процесу нібито "свідчать про те, що його основою було політичне замовлення для підкріплення версії про причетність Росії до трагедії, яку просувала Гаага і її соратники у Спільній слідчій групі".

"Глибоко шкодуємо, що Окружний суд Гааги знехтував принципами неупередженого правосуддя на догоду поточній політичній кон'юнктурі, завдавши тим самим серйозного репутаційного удару по всій судовій системі Нідерландів", - зазначили в МЗС РФ.

Читайте також: Коментар: Вирок у справі MH17 - довічно і для Путіна

Вирок суду

Окружний суд Гааги визнав громадян РФ Ігоря Гіркіна (колишнього "міністра оборони" самопроголошеної "ДНР", відомого як Стрєлков) і Сергія Дубинського (генерал-майора на прізвисько Похмурий), а також громадянина України Леоніда Харченка (Крот) винними у катастрофі лайнера Boeing 777 малайзійських авіаліній, яка сталася 17 липня 2014 року. Усіх трьох заочно засудили до довічного ув'язнення. Ще один підозрюваний громадянин РФ - полковник Олег Пулатов (Гюрза) - був визнаний невинуватим.

Згідно з висновками слідства, троє засуджених сприяли доставці знаряддя злочину - зенітного ракетного комплексу "Бук" - з Росії на окуповану територію України та координували дії його розрахунку, тим самим відігравши ключову роль у вбивстві всіх 298 пасажирів літака. Суд визнав доведеним, що літак збили саме російським "Буком".

Австралія вже вимагає від Росії видати засуджених у справі, а Україна - притягнути до відповідальності замовників злочину.

Читайте також: Вирок у справі MH17: на Росію чекають нові суди

Емоційний виступ родички жертв авіакатастрофи MH17 у Гаазі (06.09.2021)

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки російських ракетних ударів у Дніпрі (архівне фото)

Ракетний удар по Вільнянську: кількість жертв зросла до 10

Конфлікти2 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Symbolbild: Getreidefelder in der Ukraine

Україна хоче зробити "зернову ініціативу" безстроковою

Україна хоче зробити "зернову ініціативу" безстроковою

Політика6 год. тому
Україна отерпає від гострого дефіциту боєприпасів для німецьких "Гепардів".

Німеччина знайшла альтернативу швецарським боєприпасам

Німеччина знайшла альтернативу швецарським боєприпасам

Політика2 год. тому
26 вересня 2021 року на виборчих дільницях у Берліні вишиковувалися черги та панував хаос

Чому у Берліні пройдуть перевибори до земельного парламенту

Чому у Берліні пройдуть перевибори до земельного парламенту

Закон і право4 год. тому
Заробітчани на будівництві стадіону Лусаїл

Скільки людей загинуло на будівництві у Катарі?

Скільки людей загинуло на будівництві у Катарі?

Політика5 год. тому
Судно Despina V (на передньому плані) з українським зерном у турецьких водах, листопад 2022

"Зернову угоду" подовжено: що вона несе Україні і світу

"Зернову угоду" подовжено: що вона несе Україні і світу

Економіка22 год. тому
Уламки літака рейсу MH17 Malaysia Airlines

Трагедія MH17: від падіння літака до вироку в Гаазі

Трагедія MH17: від падіння літака до вироку в Гаазі

Політика17 листопада 2022 р.16 фото
На головну сторінку