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Уламки збитого літака рейсу MH17
Уламки збитого літака рейсу MH17Фото: Peter Dejong/AP Photo/dpa/picture alliance
КонфліктиАвстралія

Австралія вимагає від Росії видати засуджених у справі MH17

Жан Рофе
50 хв. тому

Світ знає, що Росія "приховує вбивць" пасажирів літака авіакомпанії Malaysia Airlines, заявила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

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Австралія вимагає від Росії видати засуджених у справі щодо збиття пасажирського літака над Донбасом у липні 2014 року. Про це сказала журналістам у п'ятницю, 18 листопада, міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

"Ми закликаємо Росію видати засуджених, щоб ті могли постати перед судом за свої жахливі злочини", - наголосила вона. Міністерка додала, що вирок окружного суду Гааги в справі щодо збиття літака рейсу MH17 підтверджує: Росія відповідальна за цю катастрофу. "Жодне ухилення, заплутування чи дезінформація з боку Російської Федерації не допоможуть їй уникнути цього факту", - підкреслила Вонг.

Відмова Росії від видачі засуджених, на її думку, викриває президента РФ Володимира Путіна. "Ми хотіли б сказати Росії: світ знає, що ви приховуєте вбивць, і це дещо говорить про вас, пане Путін", - сказала міністерка пізніше в інтерв'ю австралійській телекомпанії ABC.

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Росія не визнає вердикт у справі МН17

У РФ вирок суду назвали "політично вмотивованим". "Як хід, так і підсумки розгляду свідчать про те, що в його основі лежало політичне замовлення на підкріплення версії, яку просуває Гаага та її соратники в спільній слідчій групі, про причетність Росії до трагедії", - заявили в російському міністерстві закордонних справ 17 листопада.

Видавати засуджених росіян у РФ не збираються, посилаючись на те, що російська конституція прямо забороняє видавати своїх громадян іноземним державам. 

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Вирок суду в справі МН17

Окружний суд Гааги визнав громадян РФ Ігоря Гіркіна (колишнього "міністра оборони" самопроголошеної "ДНР", відомого як Стрєлков) і Сергія Дубинського (генерал-майора на прізвисько Похмурий), а також громадянина України Леоніда Харченка (Крот) винними у катастрофі лайнера Boeing 777 малайзійських авіаліній, яка сталася 17 липня 2014 року. Усіх трьох заочно засудили до довічного ув'язнення.

Згідно з висновками слідства, вони сприяли доставці знаряддя злочину - зенітно-ракетного комплексу "Бук" - з Росії на окуповану територію України та координували дії його розрахунку, тим самим відігравши ключову роль у вбивстві всіх 298 пасажирів літака. Суд визнав доведеним, що боїнг збили саме російським "Буком".

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