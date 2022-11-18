Північна Корея знову запустила міжконтинентальну ракету

За даними Сеула, запущена з КНДР ракета досягла максимальної висоти близько 6,1 тисячі кілометрів, а дальність польоту становила близько тисячі кілометрів. Така ракета потенційно може досягти території США.

Військові Північної Кореї провели зранку п'ятниці, 18 листопада, пуск балістичної ракети великої дальності. Згідно з підрахунками аналітиків з Сеула, запущена північним сусідом ракета пролетіла навісною траєкторією, досягши апогею в близько 6,1 тисячі кілометрів, а дальності польоту - майже тисячу кілометрів. Максимальна швидкість реактивного снаряда становила близько 22 швидкості звуку, повідомляє інформагенція Yonhap з посиланням на південнокорейських військових.

За даними неназваного південнокорейського високопоставленого військового, швидше за все цього разу відбувся черговий запуск північнокорейської міжконтинентальної ракети "Хвасон-17", вперше випробуваної весною цього року. На початку листопада війська КНДР також намагалися провести запуск цієї ракети, однак він був невдалий.

Ракета злетіла о 10:15 за місцевим часом з району аеродрому Сунан в околицях Пхеньяна та пробула в повітрі понад годину. Згодом вона впала в море у виключній економічній зоні Японії на захід від префектури Хоккайдо, повідомили в Токіо.

Токіо: Така ракета може досягти будь-якої частини США

Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада заявив журналістам, що висота польоту свідчить про те, що ракета була запущена під великим кутом. Також він повідомив, що в залежності від ваги боєголовки, яку можна розмістити на такій ракеті, її дальність перевищує 15 тисяч кілометрів, "в цьому разі вся материкова частина Сполучених Штатів" опиниться в зоні її досяжності.

А прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда різко засудив останній запуск ракети як "абсолютно безвідповідальний". Токіо висловив протест уряду в Пхеньяні. Північна Корея повторює "провокаційні дії з безпрецедентною частотою", сказав Кісіда, якого цитує інформагенція AFP.

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Тим часом речниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон застерегла, що цей запуск "підвищує напруженість і ризикує дестабілізувати" регіональну безпеку, демонструючи, що Північна Корея надає пріоритет незаконним програмам озброєнь, а не добробуту свого народу. Вона додала, що президента США Джо Байдена поінформували про запуск. "Пхеньян повинен негайно припинити свої дестабілізаційні дії і замість цього обрати дипломатичний шлях", - цитує Вотсон Associated Press. Сполучені Штати "вживатимуть усіх необхідних заходів" для гарантування безпеки своєї території, а також "Республіки Корея та японських союзників", запевнила вона.

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Крім того, у зв'язку з повторним запуском Північною Кореєю ракети, що може нести ядерну зброю, США, Південна Корея та інші держави хочуть зібратися на екстрене засідання на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Бангкоку. Це стосується також Японії та Австралії, заявили в п'ятницю в японських урядових колах, передає dpa.

Рік ракетних рекордів КНДР усупереч забороні

Цей рік став рекордним щодо кількості пусків північнокорейських балістичних ракет. Напередодні КНДР запустила балістичну ракету малого радіуса дії.

Такі дії Пхеньян чинить всупереч забороні на проведення випробувань балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю, що містить низка резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Крім того, Пхеньян підозрюють у підготовці до проведення чергового випробування атомної зброї.