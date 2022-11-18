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Потужний витік газу з підводних газогонів у Балтійському морі
Потужний витік газу з підводних газогонів у Балтійському моріФото: AFP
ЗлочинністьШвеція

Слідчі Швеції знайшли докази диверсії на "Північних потоках"

Валерій Сааков
2 год. тому

Під час розслідування на кількох "сторонніх предметах" на місці пошкодження гілок підводного газогону виявили сліди вибухівки, що підтверджує версію про зумисне пошкодження "Північних потоків", повідомили в Стокгольмі.

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У рамках розслідування інцидентів, що призвели до руйнування та розгерметизації газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2", слідчі виявили сліди вибухівки. Про це в п'ятницю, 18 листопада, повідомили в прокуратурі Швеції.

За словами представника відомства, проведений аналіз виявив "сліди вибухових речовин на кількох знайдених сторонніх предметах". Це підтверджує версію про зумисний характер пошкоджень газоводів, кажуть у Стокгольмі.

Нині триває подальший розширений аналіз виявлених предметів з метою отримання більшого обсягу даних. "Розслідування є дуже складним та ґрунтовним. Подальша перевірка визначить, чи можуть бути встановлені будь-які підозрювані", - додали у шведські прокуратурі, цитує Reuters.

Потужний витік на "Північних потоках"

Наприкінці вересня внаслідок пошкоджень на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" біля острова Борнгольм у Балтійському морі стався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції. Сейсмологи цих країн тоді зафіксували сильні підводні вибухи.

Після огляду місць пошкоджень правоохоронці Німеччини, Данії та Швеції дійшли висновку, що йдеться не про випадкову аварію, а навмисне пошкодження газопроводів. Нині Данія, Швеція та Німеччина проводять окремі розслідування, аби з'ясувати, хто може стояти за диверсією. Росія неодноразово нарікала на те, що її не включили до міжнародного розслідування.

Попри це в Москви були свої версії аварії. Спочатку президент РФ Володимир Путін звинуватив у вибухах "англосаксів", потім - назвав США, Польщу та Україну бенефіціарами інцидентів. Згодом наприкінці жовтня міністерство оборони РФ звинуватило у причетності до вибухів Великобританію. В Лондоні цю заяву назвали вигаданою історією.

А нещодавно видання Wired повідомило з посиланням на аналіз компанії SpaceKnow, що за кілька днів до початку витоку газу з газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" два "темні кораблі" - судна завдовжки 95-130 метрів з відключеними датчиками стеження - проходили за кілька миль від місць інциденту.

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