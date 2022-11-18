Потужний витік газу з підводних газогонів у Балтійському моріФото: AFP
ЗлочинністьШвеція
Слідчі Швеції знайшли докази диверсії на "Північних потоках"
Валерій Сааков
2 год. тому
Під час розслідування на кількох "сторонніх предметах" на місці пошкодження гілок підводного газогону виявили сліди вибухівки, що підтверджує версію про зумисне пошкодження "Північних потоків", повідомили в Стокгольмі.
За словами представника відомства, проведений аналіз виявив "сліди вибухових речовин на кількох знайдених сторонніх предметах". Це підтверджує версію про зумисний характер пошкоджень газоводів, кажуть у Стокгольмі.
Нині триває подальший розширений аналіз виявлених предметів з метою отримання більшого обсягу даних. "Розслідування є дуже складним та ґрунтовним. Подальша перевірка визначить, чи можуть бути встановлені будь-які підозрювані", - додали у шведські прокуратурі, цитує Reuters.
Потужний витік на "Північних потоках"
Наприкінці вересня внаслідок пошкоджень на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" біля острова Борнгольм у Балтійському морі стався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції. Сейсмологи цих країн тоді зафіксували сильні підводні вибухи.
Після огляду місць пошкоджень правоохоронці Німеччини, Данії та Швеції дійшли висновку, що йдеться не про випадкову аварію, а навмисне пошкодження газопроводів. Нині Данія, Швеція та Німеччина проводять окремі розслідування, аби з'ясувати, хто може стояти за диверсією. Росія неодноразово нарікала на те, що її не включили до міжнародного розслідування.
А нещодавно видання Wired повідомило з посиланням на аналіз компанії SpaceKnow, що за кілька днів до початку витоку газу з газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" два "темні кораблі" - судна завдовжки 95-130 метрів з відключеними датчиками стеження - проходили за кілька миль від місць інциденту.