Вибухи на "північних потоках": РФ звинуватила Великобританію

У міністерстві оборони РФ стверджують, що до підриву газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" нібито причетна Великобританія. У Лондоні це назвали неправдивою заявою епічного масштабу.

Міноборони РФ звинуватило Великобританію у причетності до вибухів на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі.

"Представники підрозділу британських військово-морських сил" брали участь у плануванні, постачанні та виконанні терористичного акту в Балтійському морі 26 вересня цього року з підриву газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", - повідомило в суботу, 29 жовтня, міністерство оборони Росії в Telegram.

Також міноборони РФ звинуватило Україну і британських військових в атаках на кораблі в анексованому Росією Севастополі, які сталися вранці 29 жовтня. У Москві, зокрема, заявили, що атаку дронів готували в Миколаївській області, а до цього нібито "залучалися британські спеціалісти". За даними міноборони РФ, унаслідок атаки незначні ушкодження отримав один корабель - "Іван Голубець", а також загородження в бухті Південна.

Відповідь Великобританії

У міноборони Великобританії відреагували на звинувачення з боку російського відомства, назвавши заяви РФ вигаданою історією.

"Щоб відволікти увагу від свого катастрофічного незаконного вторгнення в Україну, міністерство оборони Росії вдається до розповсюдження неправдивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше свідчить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід", - зазначило міноборони Великобританії у Twitter.

Вибухи на "Північних потоках"

Нагадаємо, наприкінці вересня внаслідок вибухів на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції. Сейсмологи цих країн тоді зафіксували сильні підводні вибухи.

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Після огляду місць пошкоджень правоохоронці Німеччини, Данії та Швеції дійшли висновку, що йдеться не про випадкову аварію, а навмисне пошкоджене газопроводів. Нині Данія, Швеція та Німеччина проводять окремі розслідування, аби з'ясувати, хто може стояти за диверсією. Росія неодноразово скаржилася на те, що її не включили до міжнародного розслідування.

Нагадаємо, 30 вересня президент РФ Володимир Путін звинуватив у вибухах на "північних потоках" "англосаксів". 12 жовтня Путін назвав США, Польщу та Україну бенефіціарами інцидентів.