Два "темні кораблі" були у "Північних потоків" перед аварією

Судна з відключеними датчиками стеження з'явилися поблизу газопроводів "Північний потік" за кілька днів до витоку. Їх вдалося виявити завдяки аналізу знімків із супутників.

За кілька днів до початку витоку газу з газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" два "темні кораблі" - судна завдовжки 95-130 метрів з відключеними датчиками стеження - проходили за кілька миль від місць інциденту, повідомило у п'ятницю, 11 листопада, видання Wired з посиланням на аналіз компанії SpaceKnow.

За словами глави компанії Джеррі Джаворніцьки, відключені датчики свідчать, що "вони намагалися приховати інформацію про своє місцезнаходження". Як тільки SpaceKnow побачила кораблі на супутникових знімках - вона повідомила про це офіційним особам Організації Північноатлантичного договору (НАТО), які розслідують вибухи на газогонах. Представники Альянсу попросили компанію надати їм додаткову інформацію.

Витоки на "Північних потоках"

Наприкінці вересня внаслідок вибухів на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції. Сейсмологи цих країн тоді зафіксували сильні підводні вибухи.

Після огляду місць пошкоджень правоохоронці Німеччини, Данії та Швеції дійшли висновку, що йдеться не про випадкову аварію, а навмисне пошкоджене газопроводів. Нині Данія, Швеція та Німеччина проводять окремі розслідування, аби з'ясувати, хто може стояти за диверсією. Росія неодноразово нарікала на те, що її не включили до міжнародного розслідування.

Попри це в Москви були свої версії аварії. Спочатку президент РФ Володимир Путін звинуватив у вибухах "англосаксів", потім - назвав США, Польщу та Україну бенефіціарами інцидентів. А наприкінці жовтня міністерство оборони РФ звинуватило у причетності до вибухів Великобританію. В Лондоні цю заяву назвали вигаданою історією.