Пелосі не виборюватиме лідерство серед демократів у Конгресі

82-річна політикиня, яка після перемоги Республіканців більше не обійматиме посаду спікерки нижньої палати Конгресу США, заявила, що також не висуватиме свою кандидатуру на лідерство серед демократів.

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у четвер, 17 листопада, заявила, що не буде балотуватися на керівну посаду в Демократичній партії.

"Я не буду домагатися переобрання на посаду лідерки Демократичної партії в наступному Конгресі. Настав час для нового покоління очолити демократичну фракцію", - сказала Пелосі з трибуни Палати представників Конгресу.

Водночас вона зазначила, що й надалі представлятиме свій округ Сан-Франциско в Конгресі.

Президент США Джо Байден привітав Пелосі як "затяту захисницю демократії" та "найпослідовнішу спікерку Палати представників у нашій історії". Він запевнив, що завдяки їй "життя мільйонів і мільйонів американців стало кращим, навіть в округах, представлених республіканцями". Байден наголосив також на ролі Пелосі під час нападу прихильників експрезидента Дональда Трампа на Капітолій.

Свою заяву Пелосі зробила після того, як демократи втратили більшість у нижній палаті Конгресу, але зберегли контроль над Сенатом на проміжних виборах цього року.

Вона стала першою та поки єдиною жінкою на посаді спікерки Палати представників. На цьому посту Пелосі була двічі - після виборів 2006 і 2018 років. Вона відіграла важливу роль в ухваленні ключової реформи охорони здоров'я, відомої як Obamacare, а також в ухваленні масштабних економічних пакетів після фінансової кризи 2008 року та пандемії COVID-19.

Крім того, 82-річна політикиня головувала під час двох спроб імпічменту Трампа - у 2019 та 2021 роках.

Наступником Пелосі в лідерстві серед демократів в Палаті представників, як очікується, стане 52-річний конгресмен з Нью-Йорка Хакім Джеффріс.

Нагадаємо, наприкінці жовтня невідомий увірвався до будинку Пелосі й поранив її чоловіка.

У серпні влада Китаю запровадила проти Пелосі санкції через її візит до Тайваню.