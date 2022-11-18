Grain from Ukraine коштувала Україні 420 мільйонів гривень
Валерій Сааков | Лілія Ржеутська
4 год. тому
У рамках програми Grain from Ukraine Україна закупила 50 тисяч тонн зерна, на що витратила 420 мільйонів гривень з резервного фонду, повідомив DW міністр агрополітики Микола Сольський.
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У рамках програми Grain from Ukraine Україна закупила 50 тисяч тонн зерна, на що витратила понад 400 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в інтерв'ю DW, оприлюдненому в п'ятницю, 18 листопада.
Зерно для перших двох кораблів у рамках цієї ініціативи закупили за рахунок державних коштів України, для інших суден витрати на нього покриють країни-партнери. "Перші два кораблі - це зерно, що закупила Україна. Йдеться про 50 тисяч тонн зерна, на закупівлю якого Україна витратила 420 мільйонів гривень з резервного фонду. А фрахт - це кошти, зокрема, Японії та Німеччини", - розповів міністр.
Міністр також розкрив плани щодо наступних поставок у рамках цієї програми: "Одне судно вже вийшло (...) Сподіваємося, що до кінця року будуть ще поставки, другий корабель вже зафрахтовано на грудень. Все залежить, наскільки ця ініціатива здобуде глобальну підтримку, бо звісно, ми в умовах війни самостійно не можемо за все це платити, тільки частково. Сподіваємося, що це буде кілька десятків кораблів, суттєва допомога, яку відчують країни Африки".
Україна воліла би безстрокової дії "зернової ініціативи"
Крім того, Сольський визнав, що в Києві воліли б бачити безстрокову дію "зернової ініціативи", яка уможливлює безперешкодне вивезення української аграрної продукції з Чорноморських портів.
"Ми б, звичайно, хотіли, аби ця ініціатива була безстроково. Але оскільки перший раз вона була підписана на 120 днів, тому і зараз була пролонгована на такий же період. Інші сторони цих переговорів наполягали саме на такому строку, але ми зі свого боку будемо просити, аби продовження ініціативи було довшим", - сказав міністр.
На тлі цього урядовець додав, що завдяки "зерновій ініціативі" вже експортовано близько 11 мільйонів тонн агропродукції, що значно послабило напругу на глобальному ринку продовольства.