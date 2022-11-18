Grain from Ukraine коштувала Україні 420 мільйонів гривень

У рамках програми Grain from Ukraine Україна закупила 50 тисяч тонн зерна, на що витратила 420 мільйонів гривень з резервного фонду, повідомив DW міністр агрополітики Микола Сольський.

У рамках програми Grain from Ukraine Україна закупила 50 тисяч тонн зерна, на що витратила понад 400 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в інтерв'ю DW, оприлюдненому в п'ятницю, 18 листопада.

Зерно для перших двох кораблів у рамках цієї ініціативи закупили за рахунок державних коштів України, для інших суден витрати на нього покриють країни-партнери. "Перші два кораблі - це зерно, що закупила Україна. Йдеться про 50 тисяч тонн зерна, на закупівлю якого Україна витратила 420 мільйонів гривень з резервного фонду. А фрахт - це кошти, зокрема, Японії та Німеччини", - розповів міністр.

Міністр також розкрив плани щодо наступних поставок у рамках цієї програми: "Одне судно вже вийшло (...) Сподіваємося, що до кінця року будуть ще поставки, другий корабель вже зафрахтовано на грудень. Все залежить, наскільки ця ініціатива здобуде глобальну підтримку, бо звісно, ми в умовах війни самостійно не можемо за все це платити, тільки частково. Сподіваємося, що це буде кілька десятків кораблів, суттєва допомога, яку відчують країни Африки".

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Україна воліла би безстрокової дії "зернової ініціативи"

Крім того, Сольський визнав, що в Києві воліли б бачити безстрокову дію "зернової ініціативи", яка уможливлює безперешкодне вивезення української аграрної продукції з Чорноморських портів.

"Ми б, звичайно, хотіли, аби ця ініціатива була безстроково. Але оскільки перший раз вона була підписана на 120 днів, тому і зараз була пролонгована на такий же період. Інші сторони цих переговорів наполягали саме на такому строку, але ми зі свого боку будемо просити, аби продовження ініціативи було довшим", - сказав міністр.

На тлі цього урядовець додав, що завдяки "зерновій ініціативі" вже експортовано близько 11 мільйонів тонн агропродукції, що значно послабило напругу на глобальному ринку продовольства.

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