США, ЄС і Великобританія підтримали експорт добрив з РФ

У спільній заяві вони закликали покрити "гострий попит на українські і російське продовольство і добрива". Також країни підтримали подовження терміну дії домовленостей щодо експорту сільськогосподарської продукції.

Міжнародна спільнота має підтримати "зернову угоду" і забезпечити доступ як української, так і російської сільськогосподарської продукції на світові ринки. "Ми закликаємо наших глобальних партнерів (…) покрити гострий попит на українські і російське продовольство і добрива, та надалі сприяти доступності їжі для всіх", - йдеться у спільній заяві очільників зовнішньополітичних відомств Європейського Союзу, США і Великобританії, оприлюдненій ввечері в понеділок, 14 листопада.

Вони зауважили, що об'єктом санкцій "є російська військова машина, а не продовольчий сектор чи сектор добрив" і додали, що роз'яснення надані окремо Брюсселем, Вашингтоном і Лондоном, чітко вказують на те, що "банки, страховики, вантажовідправники та інші учасники можуть і надалі доставляти російські продукти харчування та добрива".

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Подовження дії "зернової угоди"

США, ЄС і Великобританія також закликали країни світу продемонструвати свою підтримку "зернової угоди", а її учасників - подовжити термін дії домовленостей та розширити їх, щоб "задовольнити очевидний попит". І ми знову підтверджуємо нашу підтримку інших зусиль Організації Об’єднаних Націй щодо полегшення доступу до продуктів харчування та добрив на світових ринках.

Вони привітали зусилля Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних структур з забезпечення глобальної продовольчої безпеки і пообіцяли й надалі працювати над покриттям гуманітарних потреб та переходом до "сталих продовольчих систем".

Продовольчий шантаж Росії

Формально наразі ані Київ, ані Москва не відмовляють від продовження "зернової угоди" після 19 листопада, коли закінчуються 120 днів від початку її дії, після чого вона має бути подовжена автоматично, якщо не буде заперечень сторін.

Однак Україна не висуває додаткових умов для подовження роботи угоди, а навпаки - пропонує її розширити і забезпечити безстрокову роботу домовленостей.

Натомість Росія, яка спочатку нарікала лише на те, що експорт її сільськогосподарської продукції ускладнений через санкції, минулого тижня висунула низку конкретний вимог для подовження дії угоди. Зокрема вона розраховує на підключення до системи передачі фінансових повідомлень SWIFT Россельхозбанку, а також виведення з-під санкцій компаній-виробників добрив "Уралхім" та "Фосагро".

Також Москва намагалася саботувати дію угоди наприкінці жовтня під приводом атаки на кораблі Чорноморського флоту Росії в анексованому Севастополі.