РФ торгується за продовження "зернової угоди"

Москва домагається не лише можливості експорту свого продовольства і добрив, а й підключення до SWIFT Россельхозбанку. Ще одна вимога РФ - зняття санкцій з компаній-виробників добрив.

Росія поки не ухвалила рішення щодо продовження "зернової угоди", заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін у суботу, 12 листопада, за підсумками консультацій з представниками Організації Об'єднаних Націй (ООН), проведених днем раніше.

За його словами, визначальним для згоди Москви на продовження дії угоди стане виконання меморандуму з ООН про зняття обмежень з експорту російської сільгосппродукції, зокрема зерна і добрив, який уклали разом із "зерновою угодою"в липні в Стамбулі.

Окремо Вершинін зазначив, що РФ "враховує" атаки на кораблі Чорноморського флоту Росії в Севастополі в анексованому Криму, а також на Керченському мосту. Яким чином це стосується "зернової угоди", він не уточнив.

Підключення Россельхозбанку до SWIFT

Ключовим для зняття перешкод для експорту сільгосппродукції в РФ називають поновлення підключення до системи передачі фінансових повідомлень SWIFT Россельхозбанку, який відключили від системи у червні. Цей банк забезпечує більшість транзакцій у операціях, пов'язаних з російською сільськогосподарською продукцією.

Водночас Вершинін визнав, що цілком можна відкривати кореспондентські рахунки в низці зарубіжних банків, зокрема Citibank і JPMorgan. Але це, за його словами, лише "тимчасова опція", а "реальне рішення" - доступ Россельхозбанку до SWIFT. Також Москва хоче домогтися виведення з-під санкцій компаній-виробників добрив "Уралхім" та "Фосагро".

Росія може не блокувати продовження "зернової угоди"

Заступник керівника МЗС РФ також не виключив можливості того, що він називає "технічним продовженням "зернової угоди". За домовленостями, угода автоматично пролонгується на 120 днів, якщо жодна із сторін (Росія, ООН, Україна, Туреччина - Ред.) не виступить проти. Тобто йдеться про те, що Москва просто не висуне формальних заперечень для блокування угоди.

При цьому Москва очікує до кінця року подальших консультацій з ООН, щоб просувати свої вимоги. За словами російського чиновника, передбачається, що їх проводитимуть поперемінно в Москві та Женеві, де базується Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD).